Le parc Jean-Bigonesse fera peau neuve

Dès le 4 août, la Ville de Chambly entreprendra d’importants travaux de réfection au parc Jean-Bigonesse, un projet évalué à plus de 740 000 $ visant à bonifier l’expérience des usagers et à répondre aux besoins exprimés par la communauté.

Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’en septembre, transformeront en profondeur ce parc de voisinage aménagé en 1994. La décision d’amorcer le chantier au mois d’août découle de la volonté municipale de permettre aux citoyens de profiter d’une partie de la saison estivale dans ce lieu de rassemblement.

De nouveaux aménagements pour les jeunes familles

Le réaménagement du parc se concentrera principalement dans sa portion centrale. On y retrouvera deux nouvelles aires de jeu : l’une, destinée aux enfants de 5 ans et moins, comprendra des modules de bois avec glissoire; l’autre, pour les enfants de 6 à 12 ans, offrira des structures de grimpe renouvelées.

Une aire sensorielle, une maisonnette ainsi qu’une zone de jeu en sable sont également prévues, de même qu’une nouvelle section de balançoires incluant trois portiques avec sièges variés – traditionnels, nid d’oiseau et parent-enfant.

Une aire de rassemblement centrale, agrémentée de tables à pique-nique, dont une accessible aux personnes en fauteuil roulant, offrira un espace propice à la détente à proximité des zones de jeu.

Respect de l’environnement et sécurité

Outre les nouveaux modules, le chantier prévoit le réaménagement des sentiers de pierre, l’amélioration du drainage et un nouvel aménagement paysager. La Ville tient à préciser que les arbres et le talus déjà en place seront conservés.

Pour des raisons de sécurité, le parc demeurera inaccessible pendant toute la durée des travaux. La Ville invite la population à profiter des parcs situés à proximité, notamment les parcs Timothée-Kimber, des Patriotes et Parkwood.

Un projet réfléchi avec les citoyens

Cette transformation découle du Plan directeur pour les parcs, les espaces verts, les plateaux sportifs et les infrastructures de loisirs, adopté en 2022. En 2024, une démarche de participation publique a permis aux résidents de contribuer à la réflexion sur le réaménagement du site. Les citoyens ont notamment pu voter pour l’un des deux concepts proposés, élaborés en fonction des besoins exprimés.

Précision importante : l’ajout de jeux d’eau, d’éclairage ou de plateaux sportifs ne faisait pas partie des possibilités pour ce parc de voisinage, dont la superficie totale est de 4865 m².

Le chantier sera réalisé par l’entreprise Groupe M2L inc., à partir d’un concept d’aménagement signé KAP aménagement paysager.