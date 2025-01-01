Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans le cadre du projet de loi 106

Dubé dénonce le «refus total» des fédérations de médecins de négocier

durée 12h00
19 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dénonce «le refus total» des deux fédérations de médecins de discuter du mode de rémunération dans le cadre du projet de loi 106, qui vise entre autres à lier jusqu'à 25 % de la rémunération des médecins de famille à des indicateurs de performance.

En point de presse mardi matin à Montréal, M. Dubé a voulu donner «l'heure juste de ce qu'on demande aux médecins» avec son projet de loi 106. Il a donné plusieurs exemples positifs des changements qu'apporterait la pièce législative, soulignant que son objectif est d'offrir plus de rendez-vous aux patients.

M. Dubé a affirmé que les deux fédérations de médecins – la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) – ont refusé de déposer des contrepropositions formelles dans le cadre des négociations pour renouveler leur accord-cadre respectif. Le gouvernement a déposé sa proposition en mars, a rappelé M. Dubé.

Il a dit que les négociations n'ont pas avancé comme il l'aurait souhaité durant l'été, pointant du doigt la FMOQ qui n'a pas été présente à la table depuis la fin juillet, selon M. Dubé.

La semaine dernière, la FMOQ exhortait de nouveau la CAQ à abandonner le projet de loi 106. Dans une lettre ouverte, le président-directeur général de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, dénonçait à nouveau que le gouvernement veuille forcer les médecins à faire de la «médecine ''fast food''» en liant la performance des omnipraticiens «non pas sur la qualité et la pertinence des consultations, mais uniquement sur le volume».

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

Publié le 13 août 2025

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

La vague de chaleur qui afflige le sud du Québec depuis maintenant plusieurs jours pourrait commencer à montrer des signes d'essoufflement, mercredi, mais le retour de temps plus frais devrait s'accompagner d'orages. Mercredi matin, le sud du Québec faisait toujours l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada, puisque le mercure ...

LIRE LA SUITE
La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

Publié le 12 août 2025

La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

Les astronomes amateurs auront droit à un spectacle scintillant, mardi soir, la pluie annuelle de météores des Perséides atteignant son apogée. La NASA indique que la pluie de météores a commencé le mois dernier et que l'événement céleste devrait arriver à son paroxysme mardi soir et mercredi, avant de se terminer le 23 août. L'agence spatiale ...

LIRE LA SUITE
Pas de répit mardi: la vague de chaleur se poursuit dans l'est du pays

Publié le 12 août 2025

Pas de répit mardi: la vague de chaleur se poursuit dans l'est du pays

La chaleur étouffante qui sévit sur une bonne partie de l'est du pays, dont le Québec, depuis quelques jours sera de nouveau au rendez-vous mardi. Sur la carte disponible sur le site d'Environnement Canada, le sud de l'Ontario, le sud du Québec et une bonne partie des provinces de l'Atlantique sont recouverts de rouge, signalant qu'un ...

LIRE LA SUITE