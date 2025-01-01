Nous joindre
Ministre de l'Environnement, Bernard Drainville

GES: Atteindre la cible de 2030 coûterait 38 milliards $ au Québec

durée 15h00
6 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) selon la cible prévue pour 2030 coûterait 38 milliards $ au Québec.

C'est ce que conclut un document déposé jeudi par le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, pour fins de consultations.

Le gouvernement doit en effet tenir des consultations à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines pour réviser les cibles de réduction de GES.

Actuellement, la cible est fixée à une réduction de 37,5 % des émissions de GES en 2030 par rapport à leur niveau de 1990, alors qu'en 2022, on était rendu à 19 %.

Dans le document de plus de 60 pages, on calcule que la facture des coûts privés et publics pour arriver à la cible de 2030 s'élèverait à 38 milliards $.

Par exemple, cela comprendrait autant l'achat d'un système de chauffage électrique par des particuliers que l'installation d'un nouveau procédé industriel dans une usine, ou encore, la mise en place d'infrastructures de transport en commun.

En outre, on calcule que l'atteinte de la cible ferait diminuer le PIB réel du Québec de 20 milliards $ en 2030.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

