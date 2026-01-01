Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Québec lance officiellement sa Politique nationale de soutien à domicile (PSAD) dans laquelle il investira 107,2 millions $. On apprend que les proches aidants pourront être rémunérés.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce jeudi matin à Pierrefonds.

Le chèque emploi-service est renommé allocation autonomie à domicile. En le modernisant, Québec fait en sorte que les personnes proches aidantes pourront être rémunérées et reconnues.

Le budget accordé à cette allocation est par ailleurs bonifié de 1,1 million $ dès maintenant et un financement supplémentaire de 22,2 millions $ est prévu l'an prochain.

Intitulée «Mieux chez soi», la politique nationale de soutien à domicile vise à améliorer les services de soutien à domicile afin que les aînés vivent le plus longtemps possible à leur domicile.

En 2019, c'était près de 23 millions d'heures de prestation de services de soutien à domicile qui étaient offertes. «C'est près de 37 millions d'heures qui sont offertes aux usagers», a spécifié en point de presse Mme Bélanger.

Dans un communiqué du cabinet de la ministre Bélanger, on précise qu'environ 26 000 personnes de plus sont desservies par ces services, ce qui représente quelque 395 000 Québécois.

Mme Bélanger a également dit qu'elle souhaite que les centres locaux de services communautaires (CLSC) prennent en charge rapidement les patients.

«Nous souhaitons que les CLSC redeviennent une véritable porte d'entrée pour tous les citoyens», a-t-elle déclaré. Ces établissements auront un rôle élargi, notamment d'accueillir la personne et son proche aidant et de les orienter vers les bons services.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne