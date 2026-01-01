Des militants demandent à Ottawa de mieux encadrer les médias sociaux pour les jeunes

Carol Todd, militante pour la sécurité en ligne, affirme qu'une éventuelle interdiction des réseaux sociaux pour les enfants nécessiterait une surveillance et un contrôle de l'industrie technologique.

Mme Todd, dont la fille Amanda s'est suicidée après avoir été victime de sextorsion en ligne, estime que le gouvernement doit adopter une législation sur les dangers de l'internet afin de garantir la sécurité des enfants.

Elle a comparu devant un comité parlementaire ayant la responsabilité d'étudier les effets des influenceurs et du contenu des réseaux sociaux sur les enfants et les adolescents.

Sara Austin, fondatrice du groupe Enfants d'abord Canada, a invité les députés à agir rapidement pour présenter et adopter un projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le gouvernement libéral a récemment confirmé qu'il travaillait sur un projet de loi visant à lutter contre les préjudices en ligne, mais n'a pas précisé s'il interdirait les réseaux sociaux aux jeunes, à l'instar de politiques mises en place ou en cours d'élaboration dans des pays comme l'Australie et l'Espagne.

Le comité a entendu des experts et des défenseurs expliquer comment les enfants sont exposés aux risques d'exploitation sexuelle en ligne, alors que le temps qu'ils passent en ligne est de plus en plus modelé par des influenceurs et des algorithmes qui déterminent le contenu qu'ils voient.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne