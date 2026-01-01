Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Santé Québec

Le déploiement du portail Votre santé sera étendu dans les prochaines semaines

durée 11h00
10 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un peu plus d'un an après la création de Santé Québec, la présidente et cheffe de la direction, Geneviève Biron, dresse un bilan plutôt positif, quoiqu'elle affirme rester lucide par rapport aux défis dans le système de santé québécois.

Un important projet numérique est en train de se mettre en branle: il s'agit de Votre santé, un nouveau portail pour les citoyens et les soins qu'ils reçoivent en première ligne. «[Ce projet] va permettre aux citoyens de consulter facilement leurs informations de santé et de trouver des services dans leur région», a expliqué Mme Biron devant une foule de gens d'affaires, lors de son allocution à une conférence du Cercle canadien, lundi à Montréal.

Pour l'instant, deux projets pilotes de Votre santé ont été lancés dans la région du Bas-Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Donat. On ne sait pas exactement quand le portail Votre santé sera accessible à toute la population, mais d'autres régions y participeront bientôt, a assuré Mme Biron. «On n'a pas la date exacte, a-t-elle dit en mêlée de presse, mais dans les prochaines semaines, on a déjà vraiment des plus grands bassins de population qui vont avoir accès à Votre santé et donc, ça va s'élargir au courant de la prochaine année ou l'année suivante.»

Par ailleurs, le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) — qui servira notamment à faciliter le travail des cliniciens avec le numérique — est toujours prévu pour le 9 mai prochain, a confirmé la grande patronne de Santé Québec. Il devait au départ avoir lieu l'automne dernier.

«L'accès est la priorité des priorités», a répété à quelques reprises Mme Biron.

Elle a fait un résumé de ses accomplissements un peu plus d'an après avoir pris les rênes de la nouvelle société d'État. «Lorsqu'on m'a proposé de rejoindre Santé Québec, je voyais le système de santé évidemment avec lucidité. Je voyais les défis et les besoins grandissants, mais je voyais aussi sa valeur immense», a-t-elle déclaré durant son discours.

«On entend souvent dire que tout va mal en santé», a dit Mme Biron, ajoutant que la réalité est plus nuancée. Jusqu'à présent, elle estime que la plus grande réussite de Santé Québec a été de réduire de 45 % le nombre de personnes en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an. Mme Biron est aussi satisfaite des indicateurs en termes d'accès en santé mentale et en protection de la jeunesse, où il y a eu une diminution de 50 % du nombre de jeunes en attente d'une première évaluation en protection de la jeunesse.

Les défis dans le réseau de la santé sont nombreux: pénurie de main-d'œuvre, infrastructures désuètes, besoins grandissants avec le vieillissement de la population. Questionnée à savoir quel était le plus grand défi devant elle, Mme Biron a répondu que c'était de donner des résultats tout en transformant le réseau. «Ça nous oblige à travailler sur deux horizons en même temps et ça, c'est quand même exigeant», a-t-elle expliqué.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Publié à 18h00

Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Le gouvernement fédéral compte augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à travers le pays dans le cadre de sa nouvelle stratégie automobile. Ottawa prévoit de dépenser plus de 84 millions $ pour ajouter 8000 bornes de recharge pour véhicules électriques au parc existant, qui compte déjà plus de 30 000 ...

LIRE LA SUITE
Les médecins s’inquiètent des répercussions négatives de l’IA sur la santé

Publié à 15h00

Les médecins s’inquiètent des répercussions négatives de l’IA sur la santé

Les Canadiens qui ont suivi des conseils d'intelligence artificielle en matière de santé sont cinq fois plus susceptibles d’avoir subi des effets néfastes que les autres, prévient un rapport de l'Association médicale canadienne dont La Presse Canadienne a pu prendre connaissance avant sa publication, mardi. La troisième édition de l’Étude de ...

LIRE LA SUITE
Les transporteurs annulent leurs vols vers Cuba, mais rapatrieront leurs clients

Publié à 13h00

Les transporteurs annulent leurs vols vers Cuba, mais rapatrieront leurs clients

Les Canadiens qui se trouvent actuellement à Cuba attendent leur vol de retour, alors que la crise énergétique s'aggrave dans ce pays en raison du blocus pétrolier imposé par les États-Unis. Les principales compagnies aériennes canadiennes, dont Air Canada, Air Transat et WestJet, ont suspendu leurs vols vers Cuba. Les trois transporteurs ont ...

LIRE LA SUITE