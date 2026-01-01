Changement d'heure pour les Québécois dans la nuit de samedi

Dans la nuit du 7 au 8 mars, les téléphones intelligents des Québécois avanceront d'une heure pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été.

Ainsi, pour ceux qui dormiront, leur nuit sera écourtée, tandis que certains travailleurs pourront profiter d’une heure de travail en moins. C'est précisément à 2 h du matin que les horloges avanceront à 3 h.

Bien que plusieurs appareils électroniques soient programmés pour changer l'heure automatiquement, il demeure encore des exceptions, comme les horloges, les micro-ondes, les montres analogiques et les fours, entre autres. C'est pourquoi l’on suggère de ne pas oublier d’avancer l’heure sur ces appareils avant d’aller vous coucher.

Effets négatifs sur certaines personnes

Cela fait des années que la question de cesser de procéder au changement d'heure deux fois par année revient régulièrement, car de nombreuses études ont démontré qu'une partie de la population ressent plusieurs effets négatifs, tels que des troubles du sommeil (insomnie), une fatigue accrue, de l'irritabilité, une baisse de la concentration et une hausse des risques d'accidents de la route et de problèmes cardiovasculaires (infarctus), et ce, durant plusieurs jours suivant le changement.

Si vous avez l’occasion de vous coucher une heure plus tôt, vous risquez d’avoir moins de difficulté à vous lever le lendemain, en particulier pour les personnes qui travaillent.

Selon le site internet Naître et Grandir, les enfants sont particulièrement affectés par le changement d’heure, et cela peut durer quelques jours. Il est recommandé d’éviter d’exposer les enfants à la lumière des écrans le soir.

Abolition du changement d'heure dans plusieurs provinces

Mentionnons que quelques provinces et territoires ont pris la décision d'abolir cette pratique. En effet, la Saskatchewan est la première à l'avoir fait, et ce, dès 1966.

Ce n'est qu'en 2020 que le Yukon a pris la même décision. On a également appris que la Colombie-Britannique envisage de procéder pour la dernière fois au changement d'heure afin de rester en tout temps à l'heure avancée.

Au Québec, la Basse-Côte-Nord demeure, quant à elle, à l'heure normale de l’Atlantique à longueur d'année.

Vérification des détecteurs de fumée

Tous les services d'incendie indiquent qu'à chaque changement d'heure, c'est le bon moment pour vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et procéder au remplacement des piles.

Selon les données compilées, chaque année, de nombreuses personnes perdent la vie dans des incendies et, dans la plupart des cas, le détecteur était soit manquant, soit défectueux.

Pour savoir s'ils sont toujours fonctionnels et conformes aux normes, on recommande de s'assurer que l'avertisseur n'émet aucun signal sonore intermittent, ce qui est un signe que la pile est trop faible et qu'elle doit être changée. Il faut éviter à tout prix les piles rechargeables.

On privilégie les avertisseurs munis de piles au lithium, puisqu'elles ont une durée de vie d’environ 10 ans. Chaque boîtier est muni d'une date d'expiration et, si elle est absente, il est préférable de ne pas prendre de risque et de le remplacer.

Comment vérifier son bon fonctionnement?

Pour vérifier si tout est en ordre, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après l’activation du bouton d’essai.

Vous pouvez aussi tester sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l'avertisseur.