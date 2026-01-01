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À travers le pays

L'ARC mettra fin au système de boîte de dépôt pour les déclarations de revenus

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19 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

L'Agence du revenu du Canada a annoncé qu'elle supprimera, après la prochaine période de déclaration, des dizaines de boîtes de dépôt utilisées pour les déclarations de revenus et le paiement des impôts à travers le pays.

L'agence a précisé qu'il reste 45 de ces boîtes en service à travers le pays, où les Canadiens peuvent déposer leurs déclarations de revenus, leurs paiements et d'autres documents.

L'ARC a noté que de moins en moins de contribuables utilisent ces boîtes et que le nombre de documents déposés de cette manière a chuté de 78 % en six ans, pour atteindre environ 430 000 pour la période 2024-2025.

Les documents déposés dans les boîtes de dépôt font également face à des retards de traitement et à des problèmes de sécurité liés aux effractions et au vandalisme.

L'ARC a indiqué que les derniers documents seront acceptés via les boîtes de dépôt le 28 mai, après quoi les utilisateurs devront passer à la déclaration électronique, à l'envoi par courrier postal ou aux options de paiement en personne dans un bureau de Postes Canada.

La saison fiscale 2025 est en cours et se termine le 30 avril pour la plupart des particuliers.

 

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