Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Santé Québec

Une entente entre la FIQ et Québec clarifie l'inscription de patients par des IPS

durée 12h00
20 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Santé Québec doit conclure des ententes avec chaque groupe de médecine de famille (GMF) pour permettre aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) d'inscrire directement des patients à leur nom, ce qui était réservé aux médecins jusqu'à présent.

Une entente a été conclue le 16 mars entre la FIQ et le ministère de la Santé pour clarifier et encadrer le rôle des IPS au sein des GMF.

Ça avait été annoncé dans le projet de loi 19 (qui réécrit la loi 2), mais l'entente vient assurer que les GMF procèdent au changement. «Le projet de loi était quand même assez général, c'était une intention. Il n'y avait pas vraiment de moyens clairs et définis pour contraindre ou s'assurer que ce soit réellement chose faite», commente Jérôme Rousseau, vice-président du secteur organisation du travail et pratique professionnelle ainsi que du secteur négociation à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Il explique que le ministère de la Santé fournit des ressources du réseau public de la santé, mais que c'est à Santé Québec de conclure des ententes de collaboration avec chacun des GMF, qui sont des entreprises privées collaborant avec le système public.

Celles qui travaillaient dans des cliniques IPS pouvaient déjà faire l'inscription de patients à leur nom, mais elles sont une minorité des quelque 1400 IPS qui œuvrent en première ligne au Québec. «La grande majorité des IPS en première ligne travaillent en GMF, c'est le plus grand bassin de nos IPS actuellement», confirme M. Rousseau.

Le nombre de patients qu'une IPS peut inscrire varie selon la complexité des cas, mais entre 700 000 et 1,4 million de patients pourraient être inscrits. Plusieurs patients sont cependant déjà suivis par une IPS, mais ils sont inscrits au nom d'un médecin. Ce sera aux GMF de décider comment ils vont procéder aux transferts.

L'entente conclue avec la FIQ prévoit que Santé Québec dispose des leviers nécessaires pour intervenir si un GMF s'oppose à l'inscription des patients par les IPS.

«On s'est assuré que les GMF doivent respecter les conditions de travail des IPS parce que les IPS sont des salariés syndiqués qui sont sous la gouverne de Santé Québec. Donc, dans les anciennes versions, avant le projet de loi 19, ce n'était pas clair. Il y avait beaucoup d'éléments qui contrevenaient à ça», soutient M. Rousseau.

«L'autre partie, c'est là le gain vraiment intéressant pour les IPS, on est venu reconnaître que les IPS, leur rôle va être bien encadré. On est vraiment dans une dynamique de collaboration avec les médecins, il n'y a plus de hiérarchie entre le médecin et l'IPS. Ça va vraiment permettre aux IPS d'inscrire des patients à leur nom et ils vont déterminer entre les IPS et les médecins la meilleure façon de partager ces inscriptions de patients, et c'est ça qu'on est venu conclure avec le ministère: Santé Québec a la responsabilité dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, de conclure avec tous les GMF», détaille le porte-parole de la FIQ.

Il précise que c'était clair sur papier que les IPS avaient une autonomie de prise en charge, mais pas dans la pratique. M. Rousseau croit que ce changement pourrait attirer de futures infirmières à aller dans cette spécialisation. «Là, ça se confirme par l'inscription, c'est-à-dire, les IPS en première ligne ont vraiment une pratique autonome, sont capables de suivre des cohortes de patients au même titre que les médecins. D'une perspective professionnelle, c'est super intéressant. C'est une reconnaissance, enfin, du rôle des IPS.»

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'ARC mettra fin au système de boîte de dépôt pour les déclarations de revenus

Publié hier à 18h00

L'ARC mettra fin au système de boîte de dépôt pour les déclarations de revenus

L'Agence du revenu du Canada a annoncé qu'elle supprimera, après la prochaine période de déclaration, des dizaines de boîtes de dépôt utilisées pour les déclarations de revenus et le paiement des impôts à travers le pays. L'agence a précisé qu'il reste 45 de ces boîtes en service à travers le pays, où les Canadiens peuvent déposer leurs ...

LIRE LA SUITE
La population canadienne a diminué au cours des derniers mois de 2025

Publié le 18 mars 2026

La population canadienne a diminué au cours des derniers mois de 2025

La population canadienne a diminué dans les derniers mois de l'an dernier, principalement en raison d'une baisse du nombre d'immigrants non permanents, selon les estimations de Statistique Canada. Ces estimations indiquent une diminution d'environ 102 000 personnes au Canada en 2025. Cette baisse survient à la suite d'une diminution de plus de ...

LIRE LA SUITE
Rapport de l'OIF: le français «à un tournant stratégique de son histoire»

Publié le 16 mars 2026

Rapport de l'OIF: le français «à un tournant stratégique de son histoire»

La survie du français dépendra largement des investissements en Afrique et de la capacité des pays de la Francophonie à s'imposer dans l'univers du numérique et de l'intelligence artificielle. Voilà l'une des principales conclusions du rapport «La langue française dans le monde 2023-2026» de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ...

LIRE LA SUITE