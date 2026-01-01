La fin de la distribution du courrier pourrait isoler les personnes âgées

La décision de Postes Canada de mettre fin à la distribution du courrier à domicile ne plaît pas à des aînés.

Anthony Quinn, président de l’Association canadienne des retraités, dit que de nombreux membres, particulièrement ceux vivant en milieu rural, s’inquiétaient des changements à venir. Il souligne qu’une personne âgée vivant en dehors des grands centres pouvait habiter à plusieurs kilomètres d’une boîte aux lettres communautaire.

«Nous avons reçu des commentaires de personnes à mobilité réduite qui veulent l’assurance qu’elles continueront à recevoir leur courrier à domicile, sans avoir à dépendre des autres. Nous avons reçu des commentaires de personnes âgées qui disent qu’elles peuvent se rendre à la boîte aux lettres communautaire quand il fait beau, mais que la neige et le verglas rendent le trajet trop dangereux pour qu’elles prennent le risque de s’y rendre.»

M. Quinn dit que l'organisation informera les personnes âgées du programme d'adaptation de Postes Canada, ajoutant qu'il était «peu connu et sous-utilisé».

Il ajoute que l’Association canadienne des retraités veillera également à ce que Postes Canada tienne sa promesse d’accommoder les personnes qui ne peuvent pas se rendre en toute sécurité aux boîtes aux lettres communautaires.

Postes Canada a annoncé en début de semaine qu’elle entamait les travaux préliminaires pour convertir environ quatre millions d’adresses à des boîtes aux lettres communautaires. Elle a indiqué que ces travaux devraient durer environ cinq ans, différentes régions passant aux boîtes aux lettres communautaires chaque année.

La société a déclaré qu’elle entamait des discussions avec 13 collectivités à travers le Canada — dont Ottawa et Winnipeg — alors qu’elle se prépare à faire passer environ 136 000 adresses de la distribution en porte-à-porte aux boîtes aux lettres communautaires fin 2026 et début 2027.

Postes Canada a déclaré qu'elle réexaminait également son réseau de points de vente en vue de la fermeture de bureaux de poste urbains et suburbains dans des zones qu'elle juge actuellement surdesservies.

L'agence fédérale a perdu des milliards ces dernières années, le volume du courrier postal s'étant effondré, en grande partie à cause de la numérisation. La fin de la distribution à domicile s'inscrit dans le cadre d'une refonte pluriannuelle du modèle d'affaires visant à économiser des millions de dollars chaque année.

Janet Wees, âgée de 79 ans, est l'une de ces personnes âgées que la décision de Postes Canada inquiète.

Elle juge que la fin de la distribution du courrier à domicile va bouleverser sa vie. Elle craint que cela n'isole les personnes âgées et ne présente des risques pour les personnes à mobilité réduite.

Mme Wees a récemment subi une arthroplastie de la hanche. Selon elle, le trajet jusqu’à une boîte aux lettres communautaire n'est pas sans danger pour de nombreuses personnes âgées, dont elle-même.

«Je ne peux même pas descendre mon allée en hiver, car elle est recouverte de glace et de neige», dit-elle. Je n’ai vraiment aucun moyen de me rendre là où je devrais aller pour récupérer mon courrier.»

Postes Canada a indiqué que son programme d’adaptation peut offrir la livraison à domicile aux clients qui ne peuvent pas accéder à leur courrier et à leurs colis.

Mme Wees s'interroge sur la manière dont le service postal déterminera qui entre dans cette catégorie.

«Si l'on doit livrer aux personnes vulnérables, certains quartiers de la ville vont être très prisés, car il y a des quartiers entiers où les gens vieillissent chez eux, souligne-t-elle. C'est un problème.»

Catherine Morrison, La Presse Canadienne