La livraison du courrier à domicile sera maintenue le long des routes rurales

Les habitants de zones rurales où le courrier est livré dans des boîtes aux lettres individuelles, c’est-à-dire les boîtes aux lettres qui se trouvent sur le bord des routes rurales devant chaque résidence, continueront de recevoir leur courrier chez eux.

Ces boîtes rurales représentent environ 4 % des 17,8 millions d’adresses desservies par Postes Canada, soit un peu plus de 700 000 résidences. Plusieurs communautés avaient manifesté une certaine inquiétude pour la desserte en milieu rural puisqu’une boîte postale centralisée aurait signifié des déplacements sur des distances de quelques kilomètres, voire plusieurs kilomètres, pour de nombreux citoyens.

La récente annonce de la société d’État d’abolir la livraison à domicile aux adresses qui sont toujours desservies à domicile par le personnel de Postes Canada et de la remplacer par le service de boîtes communautaire n’affectera donc pas les adresses rurales, du moins pas dans un avenir prévisible.

Pas incluses dans l'annonce

Dans une missive à La Presse Canadienne, Postes Canada a précisé que «pour le moment, les personnes qui reçoivent déjà leur courrier par l’intermédiaire de boîtes aux lettres rurales ne constateront aucun changement. Ces adresses ne font pas partie de l’annonce initiale visant les quatre millions d’adresses qui reçoivent encore la livraison à domicile et qui seront éventuellement converties à des boîtes postales communautaires.»

Postes Canada a expliqué, au moment d’annoncer ces changements, que 73 % des adresses au Canada sont déjà desservies par des boîtes postales communautaires, des cases postales ou des boîtes regroupées dans des édifices à logements multiples. La société d’État a précisé qu’il lui faudra cinq ans pour réaliser la conversion de ces quatre millions d’adresses visées, qui représentent un peu moins de 23 % des 17,8 millions d’adresses desservies.

Elle n’avait toutefois donné aucune indication quant au sort de la livraison dans les boîtes aux lettres rurales. La réponse obtenue ci-dessus confirme que la livraison à domicile en milieu rural sera maintenue, et ce, pour au moins cinq ans, sinon davantage à défaut d’imaginer une solution de centralisation sur de telles distances.

Les citoyens ainsi desservis ne sont toutefois pas à l’abri d’éventuels conflits de travail puisque «la livraison aux boîtes aux lettres rurales est effectuée par le personnel de Postes Canada», confirme Postes Canada.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne