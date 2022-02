Démonstration de sculptures de glace au Pôle culturel de Chambly aujourd'hui

La Ville de Chambly invite la population à venir admirer le travail minutieux du sculpteur Nicolas Godon, qui taillera trois sculptures de glace en direct, au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), aujourd'hui, le dimanche 20 février, de 10 h à 15 h.

Rappelons que l’artiste avait aussi brisé la glace à Chambly, l’an dernier, avec des sculptures sous la thématique de l’hiver. Grâce à ses scies, mécanique et électrique, puis ses couteaux, monsieur Godon avait transformé des blocs de glace de 300 livres chacun en patins, flocons, ours polaire et pingouin.

L’exposition de sculptures éphémères demeurera accessible sur l’esplanade en fonction des conditions météorologiques. Aucune réservation n’est requise.

Le sculpteur sera de retour le jeudi 3 mars, dans le cadre d’un atelier de sculpture de glace pour les familles. Surveillez la programmation de la semaine de relâche pour tous les détails.