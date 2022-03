Prolongement de la piste cyclable du boulevard De Périgny à Chambly

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que la piste cyclable qui longe le boulevard De Périgny sera prolongée cet été, afin de la relier à La Route Verte située de l’autre côté du canal de Chambly.Pour réaliser ces travaux, estimés à 95 000 $, la municipalité bénéficie d’une aide financière du ministère des Transports du Québec.

L'aide provient du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (10 978 $) et du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Véloce III (31 920 $). Les travaux, qui débuteront au printemps et qui se termineront durant l’été, seront effectués en régie par le Service des travaux publics.

Le prolongement se fera en deux temps, en commençant avec l’aménagement d’un sentier polyvalent bidirectionnel dans le boisé au sud de l’emprise ferroviaire. Le tracé sinueux, d’une largeur de trois mètres, contournera les arbres, évitant ainsi des coupes non nécessaires. Dans un second temps, le chemin du Canal sera transformé en chaussée partagée pour les cyclistes et les automobilistes. Une nouvelle signalisation et du marquage au sol inciteront les conducteurs à réduire leur vitesse et faire preuve de courtoisie.

En somme, le prolongement permettra aux cyclistes de circuler plus longtemps dans le boisé, une option plus plaisante et sécuritaire que d’emprunter la piste actuelle sur le chemin du Canal. Rappelons que la piste cyclable du boulevard De Périgny a été aménagée par la Ville à l’été 2020. Le prolongement permettra de la relier à La Route Verte par le pont de l’Écluse 8, sans toutefois empiéter sur des propriétés privées ou des terres agricoles.