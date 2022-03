Richelieu obtient 100 000$ de Québec Le projet de réfection des terrains de tennis de la Ville

La bonne nouvelle est tombée le 15 mars dernier. Les terrains de tennis du parc Florence Viens seront rénovés avec l’aide de Québec. En effet, la Ville de Richelieu a obtenu le montant maximal prévu au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, soit 100 000$.

C’est Isabelle Charest, la ministre déléguée à l’Éducation, qui en a fait l’annonce. Rappelons que la Ville avait réalisé une demande de subvention en août 2021 devant la détérioration avancée de 3 des 4 terrains. Le projet, qui était initialement prévu pour cet été pourra être bonifié grâce à ces apports financiers. Les travaux devraient débuter au printemps 2023, au grand plaisir des amateurs.

Fait pour durer

Notons que la Ville a opté pour une réfection en profondeur afin d’assurer la pérennité de cette infrastructure appréciée de plusieurs Richelois. Ainsi, la surface de jeu et les fondations seront entièrement retirées pour permettre le remplacement complet du système de drainage, avant de recouvrir le tout. Une surface synthétique plus adaptée aux besoins des aînés et des jeunes enfants sera finalement déposée sur cette nouvelle base qui perdurera pendant plusieurs années.

Le maire de Richelieu, monsieur Claude Gauthier, s’est dit très heureux de cette annonce : « Notre conseil est très soucieux d’offrir des infrastructures sportives de qualité aux familles richeloises. C’est pour cette raison que nous avions déjà entamé une réflexion pour bonifier le projet au tout début de notre mandat. L’ajout de ces sommes supplémentaires me confirme que nous avons fait le bon choix pour les utilisateurs de notre communauté. »

Dès 2023

Le projet ayant déjà été réfléchi et planifié en amont, la Ville de Richelieu est également en mesure d’assurer que les travaux pourront être réalisés au cours de la saison 2023.

Des discussions sont d’ailleurs déjà en cours avec l’Association de tennis de Richelieu afin de trouver la surface de jeu la plus adaptée aux besoins. Les utilisateurs pourront donc très prochainement avoir le plaisir d’en faire l’essai.