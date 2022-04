PLEIN MON CASQUE scrute le sport automobile

Le club de triathlon Trifort de Chambly offrent plusieurs volets pour les gens qui désirent s'entraîner en groupe ou participer à des compétitions, autant en triathlon, duathlon, qu'en course à pied. La majorité des membres du club ont comme objectif de compléter un triathlon, mais le Trifort a aussi un volet qui est de plus en plus populaire, soit le volet course à pied pour ceux et celles qui ne veulent pas faire du vélo ou de la natation. Les entraînements pour la course à pied se font le mercredi soir et le samedi matin et sont axés sur une approche graduelle permettant à tous et chacun de s'améliorer dans un environnement convivial tout en profitant des conseils d'une équipe d'entraîneurs qualifiés. L'effet de groupe est un facteur non-négligeable pour quelqu'un qui commence une nouvelle activité ou s'entraîne en vu d'une course spécifique, et au sein du club de course à pied du Trifort, il y a plusieurs groupes de vitesses et de distances, ce qui permet une progression plus rapide et contribue à augmenter la motivation. Le Trifort cible certaines compétitions tout au long de l'année où une importante délégation d'athlètes du Trifort représente le club. À la mi-avril, plusieurs membres du Trifort participeront au marathon de Boston, un des plus anciens marathons (la première édition a eu lieu en 1897) et une des courses les plus connues et mythiques au monde. Ne s'inscrit pas qui veut à cette course : il faut se qualifier avec un temps fixé selon le groupe d'âge, qui est difficile à atteindre pour la majorité des coureurs. Outre ces quelques coureurs plus compétitifs, au sein du club Trifort on retrouve plusieurs coureurs récréatifs ains que de nouveaux adeptes de la course à pied qui ont pour objectif de rester en forme, de compléter un premier 5 km ou d'améliorer leur performance. Le prochain évènement qui permettra à nos athlètes de mesurer leur progrès, est le Marathon des Érables qui aura lieu au début mai et qui inclut des distances pour tous les niveaux d'activité physique, incluant 1 km, 5 km, 10 km, demi-marathon, 30 km et marathon. En plus des entraînements réguliers, le club Trifort offre aussi des conférences gratuites à ses membres où différents sujets sont abordés. La prochaine causerie abordera la "Prévention des blessures en course à pied" un sujet crucial pour tous les coureurs, peu importe leur niveau ou leurs objectifs. La période d'inscription est ouverte pour tous les volets, et se fait via le site web du Trifort au www.trifortdechambly.com.