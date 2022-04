Chambly mise sur l’accessibilité et la gratuité des activités de loisirs et culture

Soucieuse de la qualité de vie de ses citoyens, la Ville de Chambly est fière de mettre en place une série d’actions visant à faciliter l’accès à l’offre de services en matière de loisirs et culture. Ces changements sont effectifs depuis le 12 avril.

L’accessibilité étant au cœur des préoccupations municipales, il est désormais possible pour l’ensemble des citoyens d’obtenir la carte Accès gratuitement et de profiter des nombreux services de la bibliothèque, ainsi que les autres activités du Service loisirs et culture.

Abolition des frais de retard à la bibliothèque

Dans la même lignée, Chambly officialise l’abolition des frais de retard à la bibliothèque, une mesure appliquée depuis le début de la pandémie et de plus en plus populaire, tant au Québec qu’à l’échelle mondiale.

Les frais de retard ne seront plus un frein pour fréquenter la bibliothèque, pour emprunter de nouveaux documents, ou encore, utiliser les différents services ou participer aux activités.

« En plus d’être un lieu culturel, accueillant et vibrant, la bibliothèque permet aux citoyens de bénéficier d’un espace neutre et convivial où l’on peut se retrouver et échanger. Avec l’abolition des frais de retard, la Ville ouvre grand ses portes et facilite l’accès à tous les citoyens », indique madame Sabrina Blain, directrice du Service loisirs et culture.

Il est à noter que les frais de livres perdus et abîmés sont maintenus.

Activités de patinage libre et bâton-rondelle gratuites

Offertes en saison hivernale par la municipalité au Centre sportif Robert-Lebel et chez Isatis Sport Chambly, les activités de patinage libre et de bâton-rondelle sont désormais gratuites pour tous les citoyens de Chambly. Il s’agit d’une mesure visant l’adoption de saines habitudes de vie et à faire bouger davantage les jeunes.

« Les activités de loisirs et la culture ont des apports essentiels et indéniables dans la qualité de vie des citoyens. Il m’apparait évident que ces nouvelles actions permettront aux citoyens de se prévaloir de ces services et de participer activement à l’ensemble des activités offertes par la Ville », souligne madame Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.