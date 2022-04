Inscriptions dès demain pour le Camps de jour de Chambly

La Ville de Chambly invite les enfants de 4 à 13 ans à participer à son programme Camps de jour, qui se déroulera du 4 juillet au 19 août 2022. Une foule d’activités liées à la thématique de l’été seront proposées aux jeunes, encadrées par une équipe d’animation compétente et dynamique.

La période d’inscription débutera le jeudi 28 avril, à 18 h, en ligne uniquement. Les résidants de Chambly, avec une carte Accès valide, pourront s’inscrire sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne). Les inscriptions seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. De plus, dû à la pénurie de main d’œuvre, il est possible que la Ville soit dans l’obligation de limiter le nombre de places disponibles au programme. Il est à noter que des postes informatiques demeurent accessibles au Pôle culturel de Chambly pour permettre d’accéder à l’ensemble des informations et procéder à l’inscription en ligne.

IMPORTANT : Avant de procéder à l’inscription, il est obligatoire de remplir la Fiche santé dans le Dossier du participant, accessible dès maintenant sur le site ville.chambly.qc.ca (Service en ligne – Inscription en ligne – section Aide en ligne (en haut à droite de l’écran)). Si le dossier de l’enfant n’est pas à jour, vous serez automatiquement redirigé vers ce formulaire avant de pouvoir accéder au portail d’inscription.

Séance d’information

Parents et enfants sont invités à rencontrer les responsables des camps de jour pour obtenir davantage d’information sur le déroulement et le fonctionnement des camps offerts dans le cadre d’une séance d’information, le jeudi 30 juin, à 19 h. Celle-ci aura lieu sur le site d’animation de votre enfant.

Camps de jour

Le plaisir est de mise ! L’objectif est de faire des activités, tout en développant l’intérêt des jeunes par la participation active. Ceux-ci sont répartis selon leur âge et, pour chaque camp, il y a un minimum d’une heure d’activité physique par jour.

Semaine des voyageurs

Offerte du 22 au 26 août, cette semaine à places réduites offrira une sortie différente tous les jours.

Nouveau - Programme Les p’tits matins

Un nouveau programme d’animation dans les parcs sera déployé afin de dynamiser la visite des enfants et s’assurer qu’ils s’amusent en toute sécurité, tout à fait gratuitement !

Du 4 juillet au 19 août, une brigade d’animation s’installera en matinée dans un parc différent chaque jour afin d’accueillir vos enfants et de les animer durant la matinée. Aucune inscription requise. Cependant, il est fortement recommandé de remplir la Fiche santé de votre enfant, permettant de communiquer avec les parents en cas d’urgence.

Facilement identifiables sur place, nos animateurs pourront mettre à la disposition des enfants différents items tels que des ballons, cerceaux, cônes, etc. Ils initieront des jeux auxquels vos enfants pourront participer et seront disponibles pour les aider.

Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un service de garde. Les enfants peuvent arriver et partir à tout moment.