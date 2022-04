La légende des Canadiens Guy Lafleur nous a quitté

Guy Lafleur, l’un des hockeyeurs les plus électrisants et charismatiques de sa génération, considéré par plusieurs observateurs comme le pilier de la dynastie du Canadien de Montréal de la fin des années 1970, est décédéaprès une longue bataille contre le cancer. Il était âgé de 70 ans.

Sa soeur, Lise Lafleur, a été la première à confirmer la nouvelle dans une publication sur Facebook.

Né à Thurso, en Outaouais, le 20 septembre 1951, Lafleur, un ailier droit au tir puissant et précis, a joué pendant 17 saisons dans la LNH, au sein de trois organisations différentes, entre 1971 et 1991.

Avec le Canadien, les Rangers de New York et les Nordiques de Québec, il a amassé 560 buts et 1353 points en 1126 matchs en saison régulière, et ajouté 58 buts et 134 points en 128 parties éliminatoires.

Réclamé au tout premier rang du repêchage de 1971, Lafleur a porté l’uniforme du Canadien de 1971 à 1984. Il a accumulé 518 buts et 728 aides pour un total de 1246 points en 961 parties.

Lors des séries éliminatoires, il a récolté 133 points en 124 matchs avec le Tricolore, incluant 57 buts, contribuant à la conquête de cinq coupes Stanley dont quatre d’affilée entre 1976 et 1979. Lafleur a aussi fait graver son nom sur le précieux trophée en 1973.

Au cours de sa carrière, il a gagné les trophées Art Ross (meilleur marqueur) et Lester B. Pearson (joueur par excellence) lors de trois saisons consécutives, de 1976 à 1978. Il a mérité le trophée Hart (joueur le plus utile à son équipe) en 1977 et en 1978, et le Conn−Smythe (joueur par excellence des séries éliminatoires) en 1977.

Entre 1975 et 1980, il a été élu au sein de la première équipe d’étoiles chaque année.

Lafleur vient au premier rang de la riche histoire du Canadien pour les aides et les points en saison régulière et n’est devancé que par Maurice Richard (544) au chapitre des buts marqués. Il détient ou partage une vingtaine de records d’équipe.