Le Collège Français récolte 10 000 $ pour le Défi sportif AlterGo

Durant plus d’un mois, les élèves et le personnel du Collège Français de Longueuil se sont mobilisés pour lancer une collecte de fonds qui a permis d’amasser 10 000 $ pour le Défi sportif AlterGo. La collecte était également accompagnée de plusieurs activités de sensibilisation pour les élèves.



C’est la deuxième année que le Collège Français de Longueuil et le Défi sportif AlterGo s’associent au profit de l’événement. Au total, les campagnes ont permis de récolter plus de 27 000 $. L’argent servira notamment à acheter de l’équipement sportif adapté pour l’événement. « Nous remercions chaleureusement tous les généreux donateurs. Cet argent fait une réelle différence dans la vie de plus de 7 000 jeunes qui participent au volet scolaire du Défi sportif AlterGo » mentionne Maxime Gagnon, président-directeur général d’AlterGo.



L'excitation était à son comble dans le gymnase de l’établissement scolaire à l’occasion du Tournoi AlterGo du Collège Français, qui a eu lieu les 31 mars et 1er avril dernier. Les élèves avaient eu 2 semaines à s’entraîner au basketball en fauteuil roulant et au volleyball assis durant leurs cours d’éducation physique avant de participer au tournoi.



« Les élèves ont adoré l’initiative! En plus de découvrir de nouveaux sports, ils se sensibilisent un peu plus à la réalité des personnes ayant une limitation fonctionnelle » souligne Chantal Dubé, directrice du Collège Français de Longueuil.



La classe qui a amassé le plus d’argent se prépare maintenant à aller jouer un match de parahockey contre une équipe de Montréal.