300 000 $ visant à favoriser l’accessibilité aux sites de pratique d’activités de plein air de la région

À la suite du quatrième appel de projets du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités de plein air (PAFSSPA), Monsieur Simon Jolin-Barrette, a dévoilé aujourd’hui, au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, les projets retenus dans la circonscription de Borduas. Grâce à une aide financière totalisant 300 000 $, deux sites seront améliorés, mis à niveau ou développés.

Le premier projet se réalisa au parc du Ruisseau-Bernard à la Munipalité de McMasterville afin d’aménager des sentiers pédestres adaptés aux besoins des citoyennes et citoyens, permettant ainsi un accès à ce magnifique boisé riche avec sa flore et sa faune. En plus des sentiers pédestres, des zones seront créées afin d’amener une dimension immersive, ludique et thématique, pour d’augmenter l’expérience sensorielle du parc.

Le deuxième projet consiste aussi à l’aménagement de sentiers pédestres visant à l’amélioration de l'expérience nature dans le boisé des Bourgs situé dans la Ville de Beloeil. Plus précisément, le sentier actuel sera élargi afin de favoriser l’accessibilité ainsi d’autres sentiers seront aussi créés en tenant compte des particularités de ce milieu humide.

« En plus de favoriser les saines habitudes de vie, les investissements annoncés aujourd’hui permettront à la population de la région de profiter encore davantage de sites en plein air où pratiquer des activités extérieures. De plus, les deux projets sont parfaitement en phase avec les besoins et les souhaits exprimés par le milieu. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas

MUNICIPALITÉ PROJET AIDE FINANCIÈRE McMasterville Sentiers Parc du Ruisseau-Bernard 150 000 $ Beloeil Amélioration du boisé des Bourgs 150 000 $





Total pour la circonscription : 300 000 $

« Le Québec est un terrain de jeu incroyable et il est très important pour moi de le rendre accessible à un maximum de personnes. Peu importe leur activité de prédilection, je suis certaine que les Québécoises et Québécois trouveront de quoi se satisfaire dans les 177 projets que nous finançons par ce programme extrêmement populaire. J’invite tout le monde à profiter du retour des beaux jours pour ressentir tous les bienfaits de l’activité physique extérieure grâce aux magnifiques infrastructures de plein air qui verront le jour aux quatre coins du Québec. » - Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation

Faits saillants :

- Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d’admissibilité et d’évaluation établis dans les règles et normes du PAFSSPA.

- Le PAFSSPA vise à :

Assurer la présence de sentiers et de sites de pratique de plein air dans plusieurs régions du Québec;

Favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d’activités de plein air.

- Depuis leur création en 2018, le PSSPA et le PAFSSPA ont permis de soutenir 537 projets grâce à des investissements totalisant 40,6 millions de dollars.