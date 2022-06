Montez à bord du bateau Le Chambly I

Il est à nouveau possible de découvrir les splendeurs du bassin de Chambly à bord du bateau Le Chambly I. Ce bateau commercial de type river boat s’est accosté aujourd’hui au Centre nautique Gervais-Désourdy (1557, av. Bourgogne) pour toute la belle saison.

Les gens de tous âges sont invités à profiter d’une promenade sur cette embarcation à aube, en se détendant devant la beauté du paysage. L’activité est d’une durée d’une heure. Jusqu’au 5 septembre, des départs auront lieu quatre fois par jour, soit à 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h, du mercredi au dimanche. Du 10 au 25 septembre, le bateau appareillera aux mêmes heures, la fin de semaine.

Tarification spéciale

Jusqu’au 1er juillet, une tarification spéciale est offerte aux résidants de Chambly, soit de 10 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants. Pour en bénéficier, il suffit de présenter sa carte Accès. Par la suite, il faudra débourser 15 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants.

C’est gratuit en tout temps pour les tout-petits de 2 ans et moins ainsi que pour les aînés de 60 ans et plus. La réservation n’est pas obligatoire, mais fortement suggérée, le nombre de places étant limité.