Une vague de médailles pour les Québécois aux Championnats du monde Paranatation

Les Championnats du monde de paranatation s’amorçaient dimanche à Madère, au Portugal, et les Canadiens ont réussi à monter sur plusieurs podiums au cours de la journée.

James Leroux a été le premier à le faire au 100 m brasse (SB9) en terminant au troisième rang, 3,43 secondes derrière le vainqueur.

« Je suis venu ici pour faire un podium et je l’ai eu. Je ne suis pas nécessairement content du temps, mais je vais le prendre ce podium. J’essaie de remporter le plus de médailles aux mondiaux et ensuite, la prochaine étape sera d’en gagner aux Jeux (paralympiques) », a-t-il lancé en entrevue avec le Comité paralympique canadien après sa médaille.

L’Italien Stefano Raimondi et l’Allemand Maurice Wetekam (2,41 secondes) ont été les deux seuls nageurs à avoir été plus rapides que Leroux en finale. Le Québécois avait d’ailleurs devancé Raimondi par un peu plus d’une seconde lors de leur vague de qualification plus tôt dans la journée.

Aurélie Rivard, toujours aussi forte

Fidèle à ses habitudes, Aurélie Rivard a débuté les Championnats du monde en force en montant sur la plus haute marche du podium à l’épreuve du 50 m libre (S10). La détentrice du record du monde sur cette distance a ouvert la machine à la mi-course pour devancer ses poursuivantes et pour remporter l’or.

« Je suis contente que la glace soit brisée. C’est ma première course d’importance depuis les Jeux paralympiques de Tokyo, donc je ne savais pas trop à quoi m’attendre dans la piscine. Ç’a été une année mouvementée et j’ai quand même réussi à défendre mon titre mondial (remporté en 2019). »

La Colombienne Maria Paula Barrera Zapata s’est approchée à 0,58 seconde de Rivard, tandis que la troisième marche du podium a été occupée par l’Australienne Jasmine Greenwood (+0,72 seconde). Arianna Hunsicker a terminé au sixième rang de cette finale, 1,72 seconde derrière Rivard.

Celle qui a remporté 10 médailles aux Jeux paralympiques au cours de sa carrière sera de retour en action mardi aux Championnats mondiaux à l’occasion de l’épreuve du 400 m libre.

Deux Québécoises sur le podium au 200 m quatre nages (SM7)

Les Canadiennes ont pris d’assaut la finale du 200 m quatre nages (SM7) alors que trois représentantes de l’unifolié se sont hissées dans le top-5. Parmi celles-ci, Tess Routliffe (+5,47 secondes) et Camille Bérubé (+10,12) sont montées sur le podium respectivement au deuxième et au troisième rang.

Ces médailles étaient d’autant plus spéciales pour Routliffe qui revient tout juste d’une blessure et pour Bérubé qui prendra sa retraite après les Jeux du Commonwealth au début du mois d’août.

« Je suis super reconnaissante de cette médaille. Nous avons travaillé très fort tout au long de l’année, j’aurais environ 800 personnes à remercier, des personnes qui ont été là pour moi dans les derniers mois pour m’aider et m’encourager. Je suis très heureuse. », a affirmé Routliffe.

« C’est très excitant de remporter une première médaille aux Championnats du monde, je savais que c’était une possibilité. Je suis satisfaite de ma course, le temps était un peu lent, mais ce qui comptait c’était de devancer les autres filles. », a ajouté Bérubé.

La Néo-Brunswickoise Danielle Dorris a pris le cinquième rang de la finale (+11,54 secondes) alors que l’or est revenu à l’Américaine Julia Gaffney.

De son côté, Philippe Vachon a terminé au cinquième rang de la finale du 400 m libre (SB8) à 21,40 secondes du gagnant, l’Italien Alberto Amodeo. Quant à lui, Alexander Elliot (S10) a terminé sixième de la finale du 50 m libre (+2,16 secondes).

Finalement, Clémence Paré a vu sa journée de travail prendre fin aux qualifications du 50 m libre (S5), ne réussissant pas à se frayer un chemin jusqu’à la finale.

Notons également la médaille d’or de la Saskatchewanaise Shelby Newkirk au 100 m dos (S6) avec un temps de 1 min 20 s, 96 s.

Les Championnats du monde de paranatation se poursuivront lundi alors que Felix Cowan, Sabrina Duchesne, Alexander Elliot, Arianna Hunsicker et Clémence Paré seront les Québécois en action à Madère.