La ville de Chambly souligne l'importance du port de la veste de flottaison individuelle

Le Service d’incendie de la Ville de Chambly profite de l’ouverture de la saison de navigation pour souligner l'importance du port de la veste de flottaison individuelle (VFI) dès que l’on se trouve à proximité d’un plan d’eau.

Lors de la pratique de sports nautiques ou à bord d’une embarcation, avoir une VFI à portée de main est obligatoire et pourrait sauver des vies, littéralement ! La division de sécurité nautique du Service d’incendie invite les usagers du bassin de Chambly à faire preuve de vigilance en portant leur dispositif de flottaison de manière préventive, pour éviter des accidents. La même recommandation s’applique aux gens se tenant sur un quai, même s’il n’est pas prévu d’aller sur l’eau.

Notons que la VFI devrait en tout temps être munie d’un ruban réfléchissant ainsi que d’un sifflet en plastique, pour faciliter une opération de sauvetage si le besoin survient. Il est conseillé aux plaisanciers, incluant les amateurs de sports à pagaie, d’apporter également une corde de remorquage à bord de leur embarcation.

Le saviez-vous ?

Il existe des VFI conçues spécialement pour les enfants de plus de 20 livres. Transports Canada recommande donc d’attendre que les enfants franchissent ce poids pour les introduire aux embarcations nautiques. Il importe aussi de garder en tête qu’une VFI a une durée de vie de 10 ans, après quoi l’usure des matériaux qui la composent la rend inefficace.

Le 19 juin, c’est un rendez-vous

Le dimanche 19 juin, la division de sécurité nautique du Service d’incendie de la Ville de Chambly, la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent et la Garde côtière auxiliaire canadienne seront réunis au Centre nautique Gervais-Désourdy pour échanger avec les citoyens. Entre 12 h et 16 h, petits et grands sont invités à passer par leur stand, afin de poser leurs questions et d’obtenir des conseils de sécurité nautique.