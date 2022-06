Nouveau programme d’animation dans les parcs de Chambly

Dès le 29 juin, la Ville de Chambly invite les parents à inscrire gratuitement leurs enfants de 4* à 13 ans à son nouveau programme d’animation qui sera offert durant l’été dans cinq parcs en rotation. Des matinées de plaisir en toute sécurité.

Dès le 4 juillet, du lundi au vendredi, entre 9 h et midi, la brigade d’animation des P’tits matins s’installera dans un parc différent : lundi (parc Laurent-Blanchard), mardi (parc De Beaulac), mercredi (parc Georges-Pépin), jeudi (parc des Patriotes), vendredi (parc Duvernay). Veuillez noter qu’en cas d’intempéries, les activités seront annulées. Les parents sont invités à téléphoner à la ligne d’information de la municipalité au 450 658-4567 afin de connaître la tenue ou non de l’activité.

Facilement identifiables sur place, nos animateurs pourront mettre à la disposition des enfants différents items tels que des ballons, cerceaux, cônes, etc. Ils initieront des jeux auxquels vos enfants pourront participer et seront disponibles pour les aider. De plus, Les p’tits matins suivront les thématiques du programme des camps de jour et les exploiteront à leur propre façon.

De plus, s’ils le souhaitent, les parents peuvent rester dans le parc pendant que leur enfant profite des activités.

« Nous sommes heureux de proposer cette offre bonifiée et plus accessible pour les citoyens de Chambly, qui peuvent maintenant bénéficier de cinq matinées réparties dans des emplacements stratégiques de la Ville », indique la mairesse de Chambly, madame Alexandra Labbé.

Comment s’inscrire

Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires en ligne. Les premières inscriptions seront ouvertes dès le 29 juin pour la semaine débutant le 4 juillet. Elles seront ensuite disponibles la semaine précédente (le mercredi, à compter de 19 h). Il est possible de s’inscrire jusqu’à midi, la veille de l’activité.

Il est fortement recommandé de remplir la Fiche santé de votre enfant, permettant de communiquer avec les parents en cas d’urgence. Veuillez noter que pour l’accueil des jeunes, il suffit de se diriger vers le point d’accueil installé dans chacun des parcs.

*Maternelle 4 ans ou maternelle régulière complétée