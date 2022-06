75 activités estivales en expansion dans les stations de ski

La tendance vers le développement d’activités quatre saisons s’accentue dans les stations de ski du Québec, avec plus de 75 activités estivales proposées partout à travers la province.

Que l’on s’intéresse au plein air, à la contemplation de paysages, à la baignade, aux sports actifs ou encore aux activités originales et inusitées, de multiples options seront disponibles en montagne pour les aventuriers comme pour les familles en quête d’activités et d’évasion.

De plus en plus de stations de ski offrent désormais des occasions d'exploiter avec ingéniosité leur vaste terrain.

Les sentiers de vélo de montagne et de randonnée pédestre comprenant multiples belvédères et tours d’observation sont parmi les activités les plus développées, avec près de 40 stations offrant ce type d’aménagement.

La montée en popularité du vélo de montagne est indéniable et plusieurs stations sont actuellement en phase de développement, d’agrandissement et de construction de réseaux de sentiers pour tous les niveaux et pour tous les types de pratiques.

Aussi, les amateurs de vélo verront apparaitre de nouvelles zones d’apprentissage et des pistes à rouleaux de style pumptracks, en plus d'améliorations sur les sentiers déjà existants.

Les parcs aquatiques sont aussi recherchés permettant de se rafraîchir dans leurs piscines à vagues, leurs glissades d’eau et leurs pataugeoires.

Il sera possible de découvrir la nouvelle Rivière Zéphyr pour une expérience immersive avec animations lumineuses 3D , ainsi que le Sommet Saint-Sauveur inaugurant sa nouvelle glissade sèche à quatre couloirs.

L'été, les stations de ski proposent aussi des parcours aériens et des tyroliennes, dont l'une d'elles est à virages en pleine montagne, une activité proposée en primeur en Amérique du Nord. Une tyrolienne double reliant les deux sommets de la montagne demeure une autre façon d’apprécier les paysages depuis la cime des arbres.

Le camping au sommet ou à la base de la montagne est possible, tout comme la pratique du golf, ou encore la découverte d'événements musicaux, de disque golf, de ciné-parc, ou d'une expérience lumineuse en soirée.



Pour connaitre les détails des 75 activités ainsi que le lieux à travers lesquels elles sont disponibles, consulter le site web de l'Associations à l'adresse maneige.ski