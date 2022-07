La 7e édition de la course du député remet plus de 8000$ aux clubs sportifs du comté de Chambly

Le 2 juillet dernier se tenait la 7e édition de la Course du député à Saint Basile-le-Grand. Plus de 200 coureurs et coureuses se sont réunis afin de soutenir les clubs sportifs du comté. Les précédentes éditions avaient permis d’amasser au fil des ans 45 000$ et la dernière édition ajoute plus 8000$ à cette somme.

Sept clubs sportifs partenaires pourront bénéficier de ce montant afin que les jeunes puissent poursuivre leur passion du sport. « Après une pause occasionnée par la pandémie, j’avais hâte d’organiser à nouveau une course dans mon comté. Les saines habitudes de vie et faire du sport, c'est important et je suis heureux que l'on puisse aider les organisations en ce sens. La totalité de l'argent amassé leur est remise. Les clubs se sont mobilisés et ce fut tout un succès », indique le député de Chambly, monsieur Jean-François Roberge.

Pour une troisième année, la ville de Saint-Basile-le-Grand a accueilli l'événement et le député est très reconnaissant envers la municipalité pour l’accueil chaleureux. L’équipe de la ville a offert une collaboration exemplaire afin que tout soit en place pour recevoir les participants. Cette année encore, le Club Trifort de Chambly a agi à titre de partenaire de premier choix, veillant à baliser le parcours et à assurer la sécurité des coureurs. L'équipe a également la chance de compter sur de nombreux bénévoles.

Cette année, nous avons pu compter sur l’aide de précieux commanditaires. Nous remercions Jean Coutu Saint-Basile-le-Grand, IGA Marché Lambert Saint-Basile et les impressions Flexoplus.