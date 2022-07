Le Canadien nomme de nouveaux ambassadeurs, dont Damphousse, Carbonneau et Nilan

Le 2 juillet dernier se tenait la 7e édition de la Course du député à Saint Basile-le-Grand. Plus de 200 coureurs et coureuses se sont réunis afin de soutenir les clubs sportifs du comté. Les précédentes éditions avaient permis d’amasser au fil des ans 45 000$ et la dernière édition ajoute plus 8000$ à cette somme. Sept clubs sportifs ...