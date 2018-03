Dans le cadre du Défi Santé 2018, la Ville de Carignan offrira des ateliers de course à pied gratuits tous les mercredis d’avril (4, 11, 18 et 25 avril) et le mercredi 2 mai de 18 h 30 à 19 h 30 (point de rencontre : Centre multifonctionnel au 1555, rue de l’École). Ces ateliers dirigés par un professionnel certifié sont ouverts à tous les niveaux de coureurs, les débutants comme ceux qui pratiquent déjà le sport et qui souhaitent parfaire leur technique.

La course à pied est un excellent exercice pour prévenir les maladies cardiovasculaires, réduire la tension artérielle et contrôler le poids en brûlant des calories. Elle favorise aussi la création de vaisseaux sanguins et stimule les nerfs, ce qui amplifie la mémoire, les capacités d’apprentissage et la concentration. Notons également que les études ont démontré que la course rend le système immunitaire plus fort, qu’elle améliore le sommeil et prolonge la vie.

Bien que ces ateliers soient offerts dans un cadre de préparation au Défi Carignan le 5 mai prochain, ils sont ouverts à tous les coureurs et ne sont pas réservés qu’aux participants du défi.

L’inscription en ligne est obligatoire via le Portail citoyen, accessible à villedecarignan.org. Ces ateliers sont uniquement réservés aux citoyens de Carignan.