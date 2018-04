Le club Gym As de Marieville se joint à la Course du député

Le député de Chambly Jean-François Roberge est fier d’annoncer la participation du club de Gymnastique Gym As de Marieville à la Course du député, qui aura lieu le 8 juillet prochain au profit des clubs sportifs de la région. Le club de Gymnastique, fréquenté par plusieurs jeunes de Marieville, Richelieu et Saint-Mathias, pourra donc bénéficier d’une partie des sommes amassées lors de l’événement.

L’arrivée du Club de gymnastique Gym As de Marieville porte donc à 16 le nombre de clubs de la région qui participeront à l’événement.

Les autres clubs sportifs bénéficiaires de l’événement sont le club de soccer l’Arsenal de Chambly (comprenant les associations de soccer carignanoise, de Richelieu-Bonsecour et de Saint-Mathias), le club de ringuette les Intrépides, le club de patinage artistique de Chambly, le club Trifort de Chambly, le club de gymnastique Gymbly, les clubs de gymnastique Multi sports et Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, l'Association de Baseball Amateur deChambly, l’Association de hockey-mineur de Chambly, le Club de Patinage Artistique de Saint-Basile-le-Grand, le studio de danse Marthyna, les Barons de Saint-Bruno et l’Association de Baseball de Saint-Basile-le-Grand et le club de soccer FC Mont-Bruno.

Vous désirez encourager les jeunes du Club de gymnastique Gym As de Marieville, il n’y a rien de plus simple. Inscrivez-vous dès maintenant à la Course du député en visitant le www.coursejfr.com en prenant soin d’indiquer ce club comme bénéficiaire.

La Course du député Jean-François Roberge est une course-bénéfice qui aura lieu le 8 juillet prochain à Saint-Basile-le-Grand au profit des clubs sportifs de la circonscription de Chambly.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez le www.coursejfr.com.