Le Centre nautique Gervais-Désourdy débutera sa saison en grand

Le Centre nautique Gervais-Désourdy, opéré par la Ville de Chambly, débutera sa saison les samedi 26 et dimanche 27 mai. Les citoyens de Chambly (avec preuve de résidence) profiteront d’une tarification spéciale pour cette fin de semaine d’ouverture, soit la location à 5 $/h pour toutes les embarcations disponibles, à l’exception du canot rabaska.

Jusqu’au 17 juin, l’horaire sera du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. À partir du lundi 18 uin, l’horaire régulier sera de retour, soit du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h.

Situé en bordure du bassin de Chambly, le Centre nautique Gervais-Désourdy propose la location d’embarcations nautiques sécuritaires, telles que : pédalos, canots, planches à pagayer, kayaks de plaisance et kayaks de mer, permettant de profiter de la beauté exceptionnelle du site, en solo, en duo, en groupe ou en famille. Il propose des cliniques de sensibilisation et cours de kayak, pour débutants ou intermédiaires, de même qu’une foule de services et d’activités nautiques.

Pour connaître la programmation complète, visitez le site ville.chambly.qc.ca ou téléphonez au 450 658-1778.