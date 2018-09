Une cohésion qui se précise, des résultats en attente

Le huitième match du FC Sélect Rive-Sud avait lieu le dimanche 15 juillet au parc Bois-de-Boulogne à Laval à 18h30.

L’équipe de la Rive-Sud affrontait le CS Monteuil, équipe qu’elle avait déjà battue à domicile le 02 juin à Saint-Bruno avec une marque de 2-0. Le match de dimanche a été très bien disputé des deux côtés : la marque était toujours de 0-0 après la première mi-temps. « On a eu un très bon début de match avec beaucoup de possessions, on arrivait beaucoup à combiner, mais dans le tier offensif, on n’arrivait pas à finir » mentionne Mara Bouchard, attaquante latérale du FC Sélect.

Alors qu’on sait que le FC Sélect manquait de cohésion en début de saison, Alice Dionne, attaquante latérale du FC Sélect mentionne qu’« au cours de la saison, on s’est beaucoup améliorées sur notre cohésion et présentement on a beaucoup plus de chimie entre les filles et ça parait sur le terrain. »

Les statistiques le démontrent également : l’équipe de la Rive-Sud a un total de 801 actions alors que l’équipe de Laval en a 706. Il en va de même pour les passes : un total de 461 pour le FC Sélect et 354 pour le CS Monteuil.

C’est donc une très bonne performance pour l’équipe de la Rive-Sud, malgré la défaite de 2 à 0. On continue de travailler fort au sein du FC Sélect, et on souhaite aller chercher les trois points lors du prochain match le dimanche 22 juillet, 19h à Blainville.