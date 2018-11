La saison de ski 2018-2019 débute en force: plusieurs stations ouvertes ce week-end

Dame nature fut généreuse au cours des dernières semaines, au plus grand plaisir des amoureux de l'hiver et des sports de glisse! Non seulement la neige fait son apparition de façon généreuse à travers le Québec, mais grâce aux températures froides, les stations de ski du Québec ont bénéficié de conditions exceptionnelles pour faire fonctionner à pleine régime leur système de fabrication de neige.

Avec ces conditions de début de saison exceptionnelles, 17 stations de ski seront en mesure d’accueillir les skieurs et planchistes cette fin de semaine!



Liste des stations ouvertes cette fin de semaine :

Bas-Saint-Laurent

Parc du Mont-Comi

Parc du Mont-Saint-Mathieu

Cantons-de-l'Est

Mont Orford

Mont SUTTON

Centre-du-Québec

Gleason

Lanaudière

Ski Montcalm

Laurentides

Mont Habitant

Sommet Saint-Sauveur

Station Mont Tremblant

Montérégie

Ski Saint-Bruno

Québec

Centre de ski Le Relais

Station touristique Stoneham

Mont-Sainte-Anne

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mont-Édouard

Station de ski Le Valinouët



Outaouais

Camp Fortune

Sommet Edelweiss

Un début de saison remarquable

« Les températures froides des dernières semaines sont un cadeau inattendu! Avec des températures comme celles des derniers jours, les stations de ski ont mis en marche leurs canons à neige et ainsi, devancer l’ouverture de leur pistes dans plusieurs cas. En plus des ouvertures hâtives, les conditions météo favorables permettent aux stations d'ouvrir un plus grand nombre de pistes et ce, au plus grand plaisir des amateurs de sports de glisse. La neige naturelle que nous avons reçue rend ce début de saison encore plus exceptionnel, ce qui nous laisse dire que la saison 2018-2019 connaît définitivement un départ canon! » affirme Yves Juneau, Président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).

Pour connaître les conditions de glisse, visitez www.maneige.ski