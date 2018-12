Mise en garde pour les adeptes de sports sur glace : la glace est mince!

Chaque année, environ 7 Québécois perdent la vie par noyade pendant l’hiver. Dans la majorité des cas, les décès se produisent en marchant, en jouant au hockey, en pêchant ou en faisant de la motoneige ou VTT sur la glace d’un cours d’eau.

La Société de sauvetage rappelle donc à tous les amateurs de sports sur glace de demeurer vigilants lors de leurs activités hivernales. Avec le redoux des derniers jours et les couches de glace qui avaient commencé à se former un peu partout sur les cours d’eau du Québec, les risques d’accident augmentent considérablement. Il est donc fortement déconseillé aux pêcheurs, aux skieurs, aux motoneigistes ou aux patineurs de s’aventurer sur les eaux gelées si l’épaisseur de la glace n’est pas au rendez-vous.

Pour que ce nombre de noyades diminue, voici quelques consignes de sécurité à suivre avant de pratiquer une activité sur un cours d’eau gelé afin de savoir si celui-ci est suffisamment sécuritaire.

Quelle épaisseur devrait avoir la glace pour être sécuritaire?

En général, une glace de 12 cm peut supporter le poids d’une motoneige. Cependant, cette épaisseur est sécuritaire seulement si c’est une glace neuve et transparente. Ainsi, si la glace a subi des gels et des dégels fréquents, ou s’il y a eu des bordées de neige abondante qui s’est transformée en glace, il faut savoir que la qualité de la glace peut s’être altérée et que le 12 cm recommandé ne suffit peut-être plus.