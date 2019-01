Impliquez-vous auprès des Jeux d'hiver Olympiques spéciaux Québec

Vous avez envie de vous impliquer dans la communauté de Salaberry-de-Valleyfield depuis quelques temps déjà? Si c'est le cas, c'est le bon moment. Pourquoi? Puisque l’organisation des Jeux d’hiver Olympiques spéciaux Québec (OSQ) Valleyfield 2019 est actuellement en période de recrutement. Un total de 400 bénévoles devront être en poste pour assurer la tenue de cet événement majeur.

La compétition prendra place du 7 au 10 mars prochain en territoire campivallensien. Plusieurs postes de bénévoles sont disponibles dans 7 départements différents, que ce soit à l’accueil, à l’alimentation, aux compétitions, à l’hébergement, à la logistique, au service médical ou encore à la sécurité.



Les personnes intéressées à agir comme bénévoles aux Jeux peuvent se procurer le formulaire d’inscription de trois façons :

1. Sur le web en accédant à l’adresse suivante : valleyfield2019.org/devenir- benevole

2. Par téléphone : 438 522-2019

3. Par courriel : [email protected]



Un événement d’envergure tout en beauté

Cet appel de bénévoles est crucial, dans la mesure où les Jeux d’hiver Olympiques spéciaux constitue un événement d’envergure. On prévoit en effet accueillir pour l’occasion près de 500 athlètes, 200 entraîneurs et accompagnateurs ainsi que 400 bénévoles reliés aux délégations qui proviendront de toutes les régions du Québec.



Pas moins de sept disciplines sportives figureront à cette édition 2019 des Jeux, en l’occurrence le ski alpin, le ski de fond, la raquette, le curling, le hockey intérieur, le patinage de vitesse et le patinage artistique.

Une soirée détente pour les athlètes

Pour cette édition des Jeux se tenant à Salaberry-de-Valleyfield, une nouveauté viendra ponctuer l’événement, alors que les athlètes auront l’occasion de se faire beaux et belles pour la soirée du samedi 9 mars.



En effet, grâce à une quarantaine de bénévoles du domaine de la beauté (coiffure / esthétique), les athlètes pourront bénéficier d’une mise en place de leurs cheveux, d’un maquillage léger et pourront profiter des services d’une parfumerie pour agrémenter leur soirée. Voilà une expérience pour le moins originale qui saura sûrement être appréciée des athlètes.



50e anniversaire



Un important fait à noter est que cette édition des Jeux d’hiver OSQ se déroulera à Salaberry-de-Valleyfield du 7 au 10 mars 2019 et s’inscrira dans le cadre des célébrations soulignant les 50 ans d’existence du mouvement Olympiques spéciaux à travers le monde. En effet, c’est en 1968 qu’a officiellement été lancé ce mouvement qui regroupe aujourd’hui près de 5 millions d’athlètes dans 172 pays, dont plus de 45 000 au Canada.