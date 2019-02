Des skis de fond et raquettes à neige prêtés gratuitement aux résidents

Depuis quelques années, la Ville de Carignan prête gratuitement des raquettes à neige aux résidents de la ville durant la saison froide pour encourager la pratique d’un sport en hiver et l’adoption de saines habitudes de vie. Avec l’aménagement d’une nouvelle piste de ski de fond sur son territoire, la Ville ajoute à son offre l’équipement requis pour exercer ce sport de glisse.

Le prêt de raquettes et de skis de fond est gratuit et uniquement réservé aux citoyens de Carignan.

Matériel disponible

Le Service des loisirs de la Ville de Carignan dispose de raquettes à neige de la marque Tubbs pour les adultes et de la marque Louis-Garneau pour les enfants. Les fondeurs profitent quant à eux de skis de marque Rossignol (grandeurs 8-9-10 pour les hommes, 7 et 8 pour les femmes, 1 et 2 pour les enfants).

Réservation

Pour réserver une paire de raquettes ou de skis de fond, il suffit de contacter le Service des loisirs au 450 658-1066 ou par courriel à l'adresse [email protected], un minimum de 12 heures avant la date souhaitée de récupération du matériel.

Les détails et le formulaire d’engagement sont disponibles en ligne à villedecarignan.org.

Récupération/retour du matériel

Les citoyens sont invités à récupérer ou à retourner le matériel aux heures suivantes :

Hôtel de ville (2555, chemin Bellevue) : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à 12 h.

Centre multifonctionnel (1555, rue de l'École) : du lundi au vendredi de 18 h 30 à 21 h.

Tous les détails en ligne à villedecarignan.org.