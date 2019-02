Une patineuse carignanoise représentera le Canada aux prochains championnats mondiaux de patinage synchronisé en Suisse

Après l’Autriche en janvier, la jeune carignanoise Noémie Julien et son équipe du club de patinage synchronisé Nova s’apprêtent à participer aux championnats mondiaux de patinage synchronisé en Suisse. Pour encourager son équipe, le conseil municipal de Carignan lui a offert une aide financière de 300 $.

Le maire, monsieur Patrick Marquès, a rencontré madame Julien ce jeudi 7 février afin de lui remettre le chèque : « Nous sommes fiers d’encourager ces athlètes de grand talent et saluons leur esprit d’équipe, leurs efforts et leur détermination. Leur passion pour le sport fait rayonner les villes de la Montérégie au Canada, mais également dans le monde entier. »

L’équipe de madame Julien s’est classée 5e à la Coupe Mozart 2019 de Salzbourg en Autriche, 4e au Canadiens Oshawa il y a quelques mois et elles ont remporté l’or au Boston Synchronized Skating Classic en 2017, ainsi qu’aux Régionaux de Sherbrooke en 2018 et en 2019.

Patinage synchronisé Nova est un organisme sans but lucratif associé aux clubs de patinage artistique de Brossard et St-Hubert. L’organisme a été créé en 2004 afin de favoriser l’essor du patinage synchronisé sur la Rive-Sud de Montréal. Il est un des plus importants clubs au Canada exclusivement dédié au patinage synchronisé. Ses patineurs proviennent de différentes villes de la Rive-Sud et des environs, membres de leurs clubs de patinage artistique respectifs. Le club s’inscrit à des compétitions sanctionnées par Patinage Canada et Patinage Québec.

La Ville de Carignan souhaite la meilleure des chances aux athlètes!