La Fondation de l’athlète d’excellence remet 150 000 $ en bourses au sein du Programme de bourses Saputo

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a dévoilé aujourd’hui, lors d’une cérémonie de remise de bourses au Centre Nutrilait, les noms des 52 étudiants-athlètes qui forment la 19e cohorte du Programme de bourses Saputo et qui se partagent un total de 150 000 $.

Saputo est fière de soutenir des étudiants-athlètes émérites et de la relève. Modèles de notre société partout au pays et dans le monde, ces jeunes sont constamment à la recherche du succès et leur développement mérite d’être appuyé. D’ailleurs, Saputo place au cœur de ses valeurs la promotion des saines habitudes de vie et l’importance de demeurer actif.

« C’est un privilège de pouvoir collaborer si étroitement avec Saputo, un commanditaire de prestige depuis près de deux décennies », a affirmé M. Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence. « Son soutien aux étudiants-athlètes de la province ne cesse de croître et a atteint cette année un nouveau sommet de 150 000 $. Soulignons aussi son engagement dans d’autres activités, notamment envers le Défi 808 Bonneville. Nous remercions chaleureusement Saputo de son appui. »

De nombreux boursiers Saputo se sont démarqués depuis le début du programme en 2000, dont plusieurs dans les derniers mois. La snowboardeuse Laurie Blouin a ainsi été couronnée au Big Air des X Games en janvier, à sa première présence au prestigieux événement. Cette médaille d’or s’ajoute à celle d’argent obtenue au slopestyle des Jeux olympiques de Pyeongchang à l’hiver 2018.

Nous pouvons aussi souligner la signature du premier contrat professionnel du joueur de soccer Mathieu Choinière avec l’Impact de Montréal de la MLS l’été dernier, la médaille de bronze de l’haltérophile Tali Darsigny aux Championnats du monde juniors de 2018 et la deuxième place aux anneaux du gymnaste Félix Dolci aux Jeux olympiques de la jeunesse l’automne dernier.

Meaghan Benfeito en plongeon, Félix Auger-Aliassime en tennis ainsi que les sœurs Justine et Chloé Dufour-Lapointe en ski acrobatique, anciens boursiers Saputo eux aussi, brillent toujours sur la scène internationale.

Des bourses de trois types ont été octroyées : des bourses d’excellence académique récompensant les excellents résultats scolaires, de soutien à la réussite académique et sportive encourageant la conciliation du sport et des études et de persévérance reconnaissant cette attitude dans les épreuves rencontrées.

Récipiendaires du Programme de bourses Saputo 2019

Nom Discipline Âge Montant * Ville École Wayny-Natasha Balata Nguenign Soccer 17 2000 $ EX Montréal (Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce) Cégep Vanier Amélie Beaudet-Gaudette Soccer 15 2000 $ EX Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) Collège de Montréal Alexie Bellerose Soccer 15 2000 $ EX Mirabel École secondaire Saint-Gabriel Jessica De Filippo Soccer 17 2000 $ S Saint-Lazare John Rennie High School Ann-Stéphanie Fortin Soccer 15 2000 $ EX Sainte-Julie École secondaire De Mortagne Sophie Guilmette Soccer 17 2000 $ EX Montréal (Ahuntsic – Cartierville) Cégep Vanier Lara Kazandjian Soccer 16 2000 $ EX Kirkland Collège de Montréal Blessing Mayi Kith Soccer 16 2000 $ S Québec École secondaire Des Sources Chloé Renaud Soccer 15 2000 $ EX Longueuil (Saint-Hubert) Collège Français de Longueuil Élisabeth Tsé Soccer 16 2000 $ EX Québec (Neufchâtel) École secondaire Saint-Gabriel Maxime Bourgeois Soccer 16 2000 $ EX Granby École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry Calin Calaidjoglu Soccer 18 2000 $ EX Montréal (LaSalle) Cégep André-Laurendeau Benjamin Collins Soccer 17 2000 $ EX Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) Lester B. Pearson High School Tomas Giraldo Ortiz Soccer 15 2000 $ EX Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry Kwaba Junior Kabwe Soccer 16 2000 $ S Saint-Hyacinthe École secondaire Édouard-Montpetit Yannick Laurent Soccer 17 2000 $ EX Terrebonne Cégep Marie-Victorin Yohan Le Bourhis Soccer 18 2000 $ S Montréal (Ahuntsic - Cartierville) Cégep à distance Jérémie Omeonga Nkoy Soccer 16 2000 $ EX Longueuil (Saint-Hubert) Collège Français de Longueuil Woobens Pacius Soccer 17 2000 $ S Terrebonne Collège Montmorency Nathan-Dylan Saliba Soccer 14 2000 $ S Longueuil Longueuil Mélaurie Boivin Patinage artistique (simple) 15 4000 $ S Desbiens École secondaire De Mortagne Étienne Briand Judo (81 kg) 25 4000 $ S Sept-Îles Université de Montréal Frédérique Cardinal Ski alpin 18 2000 $ EX Magog Virtual High School (Ontario) Axelle Crevier Water-polo 21 4000 $ S Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) TÉLUQ Tali Darsigny Haltérophilie (58 kg) 20 4000 $ EX Saint-Simon Université du Québec à Trois-Rivières Béatrice Daviault Sport équestres 18 2000 $ EX Saint-Damase Cégep de Saint-Hyacinthe Adèle Desgagnés Cyclisme 16 2000 $ EX Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) Collège Notre-Dame Laurianne Desmarais-Gilbert Ski acrobatique (bosses) 21 4000 $ EX Sainte-Adèle Cégep de Saint-Jérôme Félix Dolci Gymnastique artistique 16 4000 $ S Laval École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry Gabriel Dufresne Ski acrobatique (bosses) 22 4000 $ EX Repentigny Cégep à distance Gabriel Farand-Paul Patinage artistique (couple) 17 2000 $ S Saint-Antoine-sur-Richelieu Cégep Édouard-Montpetit Jamie Fournier Patinage artistique (couple) 14 2000 $ EX Brossard École secondaire De Mortagne Philippe Gagné Plongeon 21 4000 $ S Mont-Royal Collège André-Grasset Liliane Gagnon Ski de fond 16 2000 $ EX Québec (Charlesbourg) École secondaire Cardinal-Roy Ashley Germain Athlétisme 18 4000 $ P Laval Collège Montmorency Rémi Gervais Tir à l'arc 19 4000 $ EX Montréal (Ville-Marie) Collège André-Grasset Valérie Gilbert Ski acrobatique (bosses) 20 2000 $ EX Sainte-Adèle Cégep de Saint-Jérôme Leo Grandbois Biathlon 19 4000 $ S Sherbrooke (Lennoxville) Cégep de Sherbrooke Aurélie Jacob-Verreault Basketball en fauteuil roulant 17 4000 $ EX Lévis (Saint-Nicolas) Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent Laurie Jussaume Cyclisme 19 4000 $ S Contrecoeur Cégep Édouard-Montpetit Kaylee Koehler Ski acrobatique (bosses) 15 4000 $ EX Québec (Sillery) École secondaire Cardinal-Roy Louis Krieber-Gagnon Judo (90 kg) 22 4000 $ S Montréal (Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce) HEC Montréal Sarah-Maude Lachance Rugby 20 4000 $ EX Victoriaville Cégep de Victoriaville Laura Leclair Ski de fond 22 4000 $ EX Chelsea Université Laval Mathieu Lelièvre Parahockey 13 2000 $ S Donnacona École secondaire de Donnacona William Lemelin Bilodeau Patinage de vitesse sur longue piste 19 2000 $ S Saint-Anselme Cégep Garneau Kristel Ngarlem Haltérophilie (76 kg) 23 4000 $ S Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) Université de Montréal Pierre-Luc Poulin Canoë-kayak de vitesse 23 4000 $ S Lac-Beauport HEC Montréal Édouard Proulx BMX 14 4000 $ S Saint-Valérien-de-Milton Polyvalente Hyacinthe-Delorme Alexandre St-Jean Patinage de vitesse sur longue piste 25 4000 $ EX Québec (Sainte-Foy) Université Laval Jaden Weekes Tennis 14 4000 $ S Montréal (LaSalle) Académie les Estacades Eliana-Ruobing Zhang Badminton 17 4000 $ EX Montréal (L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève) The Study * EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / P : persévérance

En 2019, la FAEQ remettra 1 500 000 $ en bourses individuelles à 525 étudiants-athlètes de partout au Québec en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études.

Aussi, deux événements ouverts au public et au profit de la FAEQ auront lieu en 2019 : L’ÉRABL’HIER DE DEMAIN avec Laurent Duvernay-Tardif le 9 avril dès 11 h, à la Gare Windsor (infos au faeq.com) et la 3e édition du DÉFI 808 BONNEVILLE, événement cycliste, corporatif et festif les 13 et 14 septembre (infos au defi808bonneville.com).