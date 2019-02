18 médailles et un record des Jeux d’hiver pour Équipe Québec

Félix Dolci a profité de son séjour à Red Deer pour marquer l’histoire des Jeux du Canada d’hiver, la semaine dernière. Fort d’une récolte de cinq médailles en 2015, le gymnaste lavallois a ajouté six podiums à son cumulatif, devenant ainsi l’athlète le plus décoré en hiver.

« Je suis très content du résultat! J’ai fait ce que j’avais à faire et j’ai atteint mes objectifs », a déclaré Dolci après la compétition.

Ce dernier a été couronné champion au concours multiple, à la barre fixe, à la table de saut et au sol, en plus de mettre la main sur une médaille d’argent aux anneaux. Dolci faisait également partie de la formation québécoise qui a obtenu l’argent à l’épreuve par équipe, en compagnie de Félix Blaquière, Anthony Balan, Maxime Prieur, Igor Velicico et Nathan Yvars.

Les gymnastes ont bien fait sur le plan individuel également. Félix Blaquière a bouclé sa semaine avec quatre médailles, alors qu’il a ajouté l’argent au concours multiple et le bronze aux anneaux et aux barres parallèles. Anthony Balan a pris le troisième rang aux anneaux, tout comme Nathan Yvars l’a fait à la table de saut. Maxime Prieur s’est démarqué au cheval d’arçons en mettant la main sur la médaille d’argent.