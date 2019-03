Du football benjamin à 9 joueurs en Montérégie

Dans le but de miser sur le développement technique de ses élèves- athlètes, le RSEQ Montérégie mettra sur pied une ligue de football benjamin à neuf joueurs dès l’automne 2019.

«Nous souhaitons ainsi donner de meilleures conditions d’apprentissage et un environnement plus sécuritaire à nos joueurs benjamins. Avec un terrain plus petit (moins large), le développement des habiletés sera favorisé. Et les joueurs verront beaucoup plus d’action dans cette nouvelle formule», a précisé la coordonnatrice de la ligue de football au RSEQ Montérégie, Frédérique Bond.

Le comité technique est d’avis que le passage à des équipes de neuf joueurs dans la catégorie benjamine sera bénéfique pour la ligue et contribuera à la pérennité du football scolaire en Montérégie.

La ligue débutera ses activités par un jamboree avec la présence de toutes les équipes. Les joueurs, entraineurs et officiels pourront ainsi se familiariser avec les nouvelles règles de jeu. Les équipes seront composées d’un minimum de 14 athlètes. Les écoles ayant un grand bassin de joueurs pourront inscrire deux équipes.

En Montérégie, le football, c’est 44 équipes, 1760 élèves-athlètes provenant de 26 écoles secondaires. L’an dernier, on comptait sur la participation de neuf équipes benjamines.