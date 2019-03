Le Collège Jean de la Mennais remporte le championnat régional d’athlétisme en salle

Le Collège Jean de la Mennais a remporté le championnat régional d’athlétisme en salle du RSEQ Montérégie, le 1er mars dernier, au Complexe sportif Claude-Robillard de Montréal. Dominant, le collège a mérité les honneurs autant chez les garçons que chez les filles.

L’établissement de La Prairie a devancé son plus proche rival par plus de 59 points au classement combiné des équipes. Les athlètes benjamins se sont particulièrement distingués en terminant en 1re position de leur catégorie.

Heritage Regional High School a terminé au second rang avec 232 points, suivi du Collège Durocher St- Lambert avec 194 points.

Le championnat provincial d’athlétisme en salle aura lieu le samedi 23 mars prochain, au Complexe sportif Claude-Robillard de Montréal. La Montérégie comptera sur une délégation d’une cinquantaine d’élèves-athlètes.

Tous les résultats du championnat régional d’athlétisme en salle sont publiés au monteregie.rseq.ca.

À propos du RSEQ Montérégie

Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. Le RSEQ est un chef de file dans la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant – de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau – et favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes en Montérégie.