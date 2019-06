Une étoile montante en sport de Mont-Saint-Hilaire se démarque

Une étudiante athlète de l’école secondaire Marcellin-Champagnat a été consacrée l’élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études lors du Gala du RSEQ. Quant à elle, l'école Au-Fil- de-l’Eau de Mont-Saint-Hilaire a été nommée l’école primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu lors de cette cérémonie tenue le 31 mars dernier à Québec.

Le curriculum sportif et scolaire de Véronic Boire est tout-à-fait sensationnel et brillant. Quart-arrière de son équipe de flag football au printemps 2018, elle a conduit ses coéquipières vers la médaille d’or. Au championnat régional de cross-country, elle a terminé le parcours du parc Michel-Chartrand avec la médaille d’argent autour du cou.

Dans la saison régulière d’athlétisme en salle, durant les quatre compétitions, elle a toujours terminé dans le top trois au 800 m ainsi qu’au 1500 m. C’est sans surprise qu’on l’a vu monter sur la première marche du podium dans ses deux disciplines fétiches lors du championnat régional. Puis, à la compétition provinciale, Véronic a gagné la médaille de bronze au 800 m et la médaille d’or au 1500 m. Finalement, pour le plaisir de bouger, elle a tenté l’expérience du badminton en double. Elle a même terminé en 4e position au championnat régional! Voilà une année bien remplie pour l’étudiante-athlète qui rêve de participer, un jour, aux Jeux Olympiques!

L’école primaire par excellence

La vague orange de l’école Au-Fil-de-l’Eau a fait des vagues cette année avec un taux de participation de près de 80% aux activités du sport étudiant. L’équipe-école a continué de bonifier son offre de services en matière d’activités physiques et sportive. Le programme Option-sport s’est étendu de la 3e à la 6e année; le nombre de minutes d’éducation physique et à la santé a été revu à la hausse et les investissements dans les équipements sportifs ont été reconduits. Les «Tornad’eau» ont été présents à toutes les activités. Ils ont même relevé le défi d’intégrer la ligue de cheerleading et les tournois de hockey sur glace. Au final, ce sont 46 équipes qui ont déferlé sur tout le territoire. École ISO-ACTIF depuis déjà quelques années, un travail particulier a été effectué afin de corriger les critères de certification un peu plus faible. Les efforts sont récompensés avec une reconnaissance d’excellence cette année.

Des prétendants au Sablon de bronze

Deux autres candidats de la région ont été retenus pour la remise de prix provinciale, Marie-Ève Bertrand (cheerleading) du Collège Charles-Lemoyne était en lice dans la catégorie de l’entraineur féminin par excellence. Le Noir et Or de l’école secondaire de Mortagne en cheerleading était sur les rangs pour le titre d’équipe féminine D2 par excellence.