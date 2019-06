De Chambly à Toronto pour représenter le Québec sur le plan sportif

Un jeune athlète de Chambly a vécu toute une expérience le 25 mai dernier à Toronto. Gabriel Boudreau a participé aux Championnats Canadiens de Sanda ( Kung Fu Wushu ), où il a fièrement porté les couleurs de Carignan afin de représenter le Québec en entier. Faute de participant dans sa catégorie des moins de 17 ans, il s'est mesuré à des athlètes majeurs et il a fait bonne figure sur la surface de combat.

Notons que Gabriel a commencé l'entraînement dans cette discipline sportive qu'en septembre 2018 au Club de Wushu Carignan. Séduit par le Kung Fu et plus particulièrement par la boxe Sanda (déclinaison sportive et moderne du Kung Fu Wushu), il s’entraina dur avec une préparation digne des athlètes de haut niveau ( force physique, endurance en aérobie, lactique, stratégie).

Son entraineur, Laurent Pierre, ancien champion national de Sanda, pense que Gabriel a un avenir certain : « Le travail a été fait durant la préparation, il a progressé physiquement et sa technique s’est améliorée en quelques mois. Je vois du potentiel en lui. Il a certes perdu aux points en étant surclassé mais a rempli la feuille de route qu’on c’était fixée, à savoir placer les techniques préparées à l’entrainement et surtout faire face à l’adversaire mentalement. Je suis très fier de lui, on va capitaliser sur ces combats pour aller de l’avant l’année prochaine. »