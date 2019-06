Le FC Sélect Rive-Sud décroche sa première victoire face à l’AS Blainville

Le 1er juin, le FC Sélect Rive-Sud affrontait l’AS Blainville, au parc Empire à Greenfield Park, pour leur cinquième match de saison dans la ligue semi-pro féminine. L’évènement était organisé par le club de soccer de Greenfield Park en même temps que le Ribfest Rive-Sud, dont l’ambiance festive annonçait un match plein de rebondissements.

Suite à la défaite face au Dynamo de Québec la semaine précédente, les joueuses de la Rive-Sud se devaient d’obtenir les trois points contre l’AS Blainville pour rebondir sur une meilleure note.

Malgré une belle entame du FC Sélect, c’est l’AS Blainville qui ouvre la marque à la 24ème minute et mène 1-0 à la mi-temps. À la 55ème minute en deuxième mi-temps, Marcelo Corrales effectue un changement payant en faisant entrer Sara Trandji qui égalise pour son équipe à l’heure de jeu (60ème minute) suite à une passe de Alexia Rémillard.

Malheureusement, cela ne prendra que quelques minutes à l’AS Blainville pour reprendre l’avantage (2-1) à la 64ème minute. Pourtant, cela ne décourage pas les rive-sudoises, qui multiplient les tentatives de marquer et réussissent à se procurer un coup franc bien positionné à l’entrée de la surface de réparation du gardien.

Sara Trandji prend ses responsabilités de tireuse et transforme le coup de pied arrêté en but pour égaliser la marque à 2-2. C’est à la 80ème minute que le FC Sélect réussi à prendre l’avantage au score grâce à un but de la tête de la solide défenseur, Kaliane Arpin-Gaba, servi sur une passe de Sara Trandji qui a réussi à se démarquer du match en seulement 35 minutes de jeu.

Une belle victoire, pour l’équipe de la Rive-Sud, qui leur permet d’aborder avec confiance leur prochaine confrontation contre le CS Fabrose le 8 juin au Cégep Montmorency à 19h00.

Le prochain match à domicile du FC Sélect aura lieu le 15 juin contre CS Monteuil au parc Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville à 19h00. L’évènement est organisé par l’association de soccer de Montis qui est le nouveau club fusionné des villes de Saint-Basile, Sainte-Julie et Saint-Bruno-de-Montarville.

L’entrevue d’après-match :

Sara Trandji nous partage ses impressions en entrevue d’après-match.

Marcelo Corrales, entraîneur-chef du FC Sélect, partage ses impressions en entrevue d’après-match.

Voici la composition des 16 joueuses FC Sélect sélectionnées pour le match

# Nom Prénom Née Position Résidence Club 23 COSSETTE GABRIELLE 2001 GARDIENNE SAINTE-JULIE AS MONTIS 3 WALSH CINDY 1979 DÉFENSEUR SAINT-BASILE-LE-GRAND AS VARENNES-ST-AMABLE 4 JEAN MARZINA 1999 DÉFENSEUR LONGUEUIL FC SÉLECT Rive-Sud 5 GAGNÉ MARIANNE 1995 DÉFENSEUR ST-JEAN-SUR-RICHELIEU FC SÉLECT Rive-Sud 6 LEMIRE KARIMA 1998 MILIEU LONGUEUIL FC SÉLECT Rive-Sud 8 TRANDJI SARA 2001 MILIEU LONGUEUIL FC SÉLECT Rive-Sud 12 FORTIER KARINA 2002 ATTAQUANTE SHERBROOKE FC SÉLECT Rive-Sud 13 ISABEL ALEXANDRA 2000 ATTAQUANTE SAINT-AMABLE FC SÉLECT Rive-Sud 14 BOUCHARD MARA 2001 DÉFENSEURE GRANBY AS VARENNES-ST-AMABLE 7 RÉMILLARD ALEXIA 1999 ATTAQUANTE RÉPENTIGNY FC SÉLECT Rive-Sud 16 KOUZAS STÉFANIE 2000 ATTAQUANTE MONTREAL FC SÉLECT Rive-Sud 2 THIBERT VANESSA 2001 DÉFENSEUR CARIGNAN CS SAINT-HUBERT 10 IBRAHIM ANYSSA 1999 MILIEU REPENTIGNY FC SÉLECT Rive-Sud 11 DARCHEN MÉGANE 2001 ATTAQUANTE BOUCHERVILLE FC SÉLECT Rive-Sud 1 LAURENDEAU MARIKA 1998 GARDIENNE SAINTE-JULIE FC SÉLECT Rive-Sud 20 BAALBAKI NAHIDA 1999 MILIEU SAINT-LAURENT FC SÉLECT Rive-Sud 22 DAGENAIS MÉLISSA 2000 GARDIENNE ST-HUBERT AS VARENNES-ST-AMABLE 17 ARPIN-GABA KALIANE 2000 DÉFENSEUR SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU AS BROSSARD

L’équipe technique est sous la direction de Marcelo Corrales directeur technique à l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud.