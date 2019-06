Le FC Sélect remonte à la 3ème position de la PLSQ féminine

Le 8 juin dernier, le FC Sélect affrontait le CS Fabrose au Collège Montmorency à Laval pour leur 6e match de saison. Au terme de l'affrontement, les joueuses de la Rive-Sud enchainaient leur 2e victoire d’affilée et remontait à la 3e position de la PLSQ féminine.

Dans les vingt premières minutes de jeu, Karima Lemire donne l’avantage à son équipe (0-1) en concrétisant son tir de pénalty obtenu suite à une main sifflée dans la surface de réparation. La joueuse fautive du CS Fabrose a été expulsée du jeu, ce qui a permis aux joueuses de la Rive-Sud de prendre la maitrise du match en supériorité numérique et avec l’avantage au score.

Le deuxième but (0-2) est marqué d’une sublime frappe dans la lucarne par la joueuse du match, Karina Fortier. Stéfanie Kouzas marque le dernier but (0-3) d’une reprise de volée sur une passe de Anyssa Ibrahim qui mystifie son adversaire sur le flanc gauche avant de centrer à sa partenaire.

Le FC Sélect Rive-Sud affronte l’AS Monteuil au parc Marie-Victorin le 15 juin 2019

Pour son 7e match de saison en PLSQ-F, le FC Sélect affronte le Club de soccer Monteuil au parc Marie-Victorin le samedi 15 juin. Les spectateurs sont invités à partir de 18h30 pour participer aux activités d'avant-match. Le coup d'envoi est prévu à 19h00.



Les jeunes joueuses et joueurs, présents au début du match, participeront à l'entrée protocolaire avec les joueuses semi-pro. Plusieurs prix de présences seront tirés à la mi-temps du match et à la fin du match.



Le FC Sélect Rive-Sud est actuellement à la 3e position dans La Première Ligue de Soccer du Québec féminine avec 8 points et une fiche 2-2-2. Une victoire samedi permettrait au FC Sélect de rejoindre le CS Monteuil (fiche 3-2-1 avec 11 points) à la 2e position à égalité de points au classement.