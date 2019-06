Initiez-vous au pickleball à Carignan cet été

Cet été encore, la Ville de Carignan offre des séances libres de pickleball dans la cour de l’école Carignan-Salières. D’ici au 22 juin, les terrains sont ouverts au public sur réservation tous les week-ends ainsi qu’en semaine avant 9 h ou après 18 h. À partir du samedi 22 juin et jusqu’au lundi 2 septembre, ils seront ouverts tous les jours entre 7 h et 21 h sur réservation.

Il est à noter que les terrains ne seront pas accessibles si des activités municipales sont prévues sur le site. Pour profiter gratuitement de ces heures de jeu, il suffit de s’inscrire à [email protected] ou de composer le 450 658-1066.

Prêt de matériel gratuit

En s’inscrivant au pickleball libre, les enfants et adultes pourront réserver leur terrain de jeu et profiter du prêt gratuit de filets, raquettes et balles pour jouer au pickleball. Le tout est déposé dans une boîte de jeu identifiée aux couleurs de la Ville et située dans la cour de l’école aux abords des terrains.

Pour éviter les bris ou le vol d’équipement, un cadenas protège la boîte de jeu. Le code du cadenas sera indiqué aux participants au moment de leur inscription.