Profitez de la vente "Early Bird" du Sangha Fest et économisez gros

Il reste encore quelques jours pour vous procurer vos billets au tarif spécial Early Birds pour la 3e édition du Sangha Fest.

En effet, jusqu'au 30 juin, profitez de rabais exceptionnels à l'achat de vos billets pour le Sangha Fest qui se tiendra le 15 septembre prochain au Parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

Que vous souhaitiez profiter de l'expérience VIP ou de l'expérience régulière, jusqu'au 30 juin vous économiserez gros pour cette journée où le bien-être et la santé sont à l'honneur. Les billets sont en vente via Eventbrite au coût de 25$ pour l'expérience régulière et 75$ pour l'expérience VIP. Après le 30 juin, l'admission sera de 35$ et de 95 $ selon la formule choisie. Seulement 150 billets sont disponibles en prévente. Faites vite, car les quantités sont limitées.

Nouveauté cette année, formez un groupe de quatre personnes et recevez un rabais de 20$ en admission générale et un rabais de 40$ pour le VIP. Un bon moyen d'économiser et d'avoir plus de fun en gang. Forfait à venir, restez à l'affût en visitant sanghafest.ca.

Pour en savoir plus sur la programmation et les différents forfaits offerts, visitez sanghafest.ca.