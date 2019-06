Cet été, c'est Aux camps aux vélos

Dans le souci de réduire le nombre de déplacements en voiture vers les camps de jour et encourager les jeunes campeurs à demeurer actifs durant l’été, la Ville de Carignan réitère l’offre du programme Aux camps à vélo. Celui-ci permettra d’assurer les déplacements sécuritaires et écologiques durant l’été.

Ainsi, tous les jours de semaine, deux animateurs à vélo, un à la tête et l’autre à la queue du peloton, parcourront les secteurs Carignan-Salières, Centre et du Parchemin afin de conduire les jeunes cyclistes à leurs activités estivales quotidiennes en toute sécurité.

Les brigades circuleront matins et soirs entre le 25 juin et le 30 août sur un itinéraire prédéterminé. La Ville de Carignan invite les automobilistes à demeurer patients lors des traversées de pelotons et prudents dans les secteurs avoisinants les pistes cyclables et les camps de jour.

Aux camps à vélo

Six points de rencontre sont répartis sur un parcours traversant le secteur Centre (Route verte), le secteur de l’école du Parchemin (Route verte) et le secteur Carignan-Salières (boul. Désourdy). Deux départs sont prévus le matin et deux départs le soir. Des panneaux d’identification sont positionnés aux arrêts afin d’assurer le succès de la démarche.

L’itinéraire et les heures de passage des animateurs à vélo, de même que les conditions d’inscription, sont détaillés sur le site Web municipal et dans l’Info-Camps de jour. Prenez note que les jours de mauvais temps, le service est annulé.