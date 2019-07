Bécyk'lib : un projet de prêt de vélos gratuits pour la population

La Table de concertation jeunesse 5-17 ans du territoire du CLSC du Richelieu qui existe depuis 1999a récemment lancé la saison Bécyk’Lib pour une 2e année.

La table est actuellement composée de plus de 20 organisations qui s’impliquent auprès des jeunes âgés entre 5 et 17 ans de notre milieu. C’est lors d’une rencontre de la table en mars 2017, où les membres ont discuté de la santé des jeunes, que les membres ont pris conscience que 28 % des jeunes seulement sont actifs régulièrement, un défi s’imposait donc pour les faire bouger! De plus, les jeunes vivent des difficultés en lien avec le transport étant donné le manque d’alternatives dans ce domaine pour ceux et celles qui n’ont pas de voiture.

De là l’idée de créer un projet de prêt de vélos gratuits pour la population. 35 vélos sont donc disponibles dans 7 points de location, soit dans les municipalités de Saint-Césaire, Marieville, Richelieu, Chambly et Carignan. Les vélos sont disponibles aux lieux suivants : 8 vélos à Saint-Césaire (Maison des jeunes et Centre d’action bénévole), 10 vélos à Marieville (Maison des jeunes et Carrefour Jeunesse-Emploi). À Richelieu, 3 vélos vous attendent au Chalet du parc Florence Viens. Chez POSA-Source des Monts à Chambly, 10 vélos sont disponibles et finalement, 4 vélos sont offerts au Café Lu-dy à Carignan.

Pour plus d’information, voici les coordonnées des points de location :

Saint-Césaire : 450 469.0110 ou 450-469-3279 poste 232

Marieville : 450 460.4444 poste 277

Richelieu : 450 658.4897

Chambly : 450 659.9898

Carignan : 450 715.0666

Une page facebook nommée Bécyk’lib vous permettra d'obtenir plus d’information quant aux heures d’ouverture des points de location.