Le dernier match du FC Sélect se tiendra à Longueuil

Le samedi 10 août prochain, le FC Sélect affrontera l’AS Blainville lors de son dernier match de saison en PLSQ féminine au parc Laurier à Longueuil. Le coup d’envoi est prévu à 14h.

Actuellement 5ème au classement avec 12 points (3V-3N-8D), les joueuses de la Rive-Sud ont a cœur de terminer leur saison sur une belle prestation à domicile devant leur public et de mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire.

À défaut de ne pas gagner, l’équipe du FC Sélect offre à ses spectateurs du beau jeu de haute qualité technique. Samedi prochain, les joueuses de l’entraîneur-chef Marcelo Corrales auront l’occasion d’en faire une dernière démonstration face à l’AS Blainville, (3ème position : 5V-4N-4D), une équipe qu’elles ont déjà battue à deux reprises cette saison.

Pour souligner le rôle de toutes les équipes de la Ligue régionale de soccer de la Rive-Sud à l’essor du soccer et à la reconnaissance de la Rive-Sud comme pépinière de talents et, pour les remercier de leur appui à la promotion du soccer féminin, l’ARSRS et l’équipe FC Sélect de la Rive-Sud invitent toutes les joueuses de la Rive-Sud à participer à la haie d’honneur et à l’accompagnement des joueuses au centre du terrain dans le cadre de la cérémonie d’ouverture d’avant-match.

Plusieurs prix de présence seront pigés à la mi-temps parmi l’ensemble des spectateurs présents.

(*) La composition des joueuses convoquées pour le match n’est pas disponible.

L’équipe technique est sous la direction de Marcelo Corrales, directeur technique à l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud.