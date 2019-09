Une première victoire pour l'équipe de football Juvénile du Collège-Charles-Lemoyne

L’équipe de football Juvénile D1, Les Dynamiques du Collège-Charles-Lemoyne, ont remporté leur premier match de la saison 35-7 sur le terrain synthétique du Campus de Ville de Sainte-Catherine du CCL. Une victoire écrasante contre l’équipe de Roger-Comtois de Québec.

Plus de 700 partisans, membres du personnel, anciens et partenaires étaient au rendez-vous pour encourager l’équipe. L’entraîneur-chef Michel-Pierre Pontbriand, également ambassadeur des Alouettes de Montréal, se dit très enthousiaste pour cette nouvelle saison avec son équipe motivée et talentueuse.

Le programme de football du Collège Charles-Lemoyne est le programme par excellence sur la Rive-Sud de Montréal. Il est reconnu par le programme fidélité des Alouettes de Montréal. Les élèves réussissent très bien académiquement et la réussite scolaire est une priorité pour les entraîneurs. Les finissants ont notamment terminé avec une moyenne de 80% en juin dernier! 11 joueurs ont été retenus pour le programme excellence football Québec pour la saison 2019-2020.

Les familles de la région sont invitées à venir passer un bon moment et à encourager l’équipe les vendredis soirs au terrain du campus VSC.